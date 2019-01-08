Губернаторы исполнили самые заветные желания

Десятилетний ярославец вышел на лед с "Локомотивом"
3 января исполнилась заветная мечта 10-летнего Глеба Шашлова из Ярославля - он побывал на тренировке хоккейной команды "Локомотив".
Третьеклассник ярославской школы-интерната N 9, которому врачи поставили диагноз "аутизм", вместе с игроками любимой команды покатался по ледовой арене, сфотографировался с ними на память, побывал в раздевалках и тренажерных залах и получил в подарок именной свитер команды, большой календарь на 2019 год с автографами всех игроков, а также приглашение на матч "Локомотива" и рижского "Динамо" для себя, мамы и старшего брата. При этом мальчуган не заробел не только перед игроками знаменитой команды, но и перед журналистами, придя в восторг от того, что его покажут по телевизору.
- Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире новости хоккея, и сегодня вы узнаете, как я участвовал в тренировке, - представил себя ведущим новостей юный хоккеист.
По словам мамы мальчика Жанны Купер, Глеб начал говорить в пять лет. Он не занимается в спортивных секциях, но увлекается разными видами спорта, в том числе хоккеем, в который он играет на корте во дворе. Интерес к хоккею и команде Глебу и старшему сыну Максиму привила мама, которая сама - активная болельщица "Локомотива" и всегда берет на матчи либо младшего сына, либо старшего. О том, чтобы поиграть в хоккей с "Локомотивом", Глеб мечтал несколько лет...
- У Глеба был восторг, и у меня был восторг! - поделилась впечатлениями Жанна. - Я не верила до последнего, что мечта сына сбудется. Он бредил этим на протяжении нескольких лет. Хочу поблагодарить всех причастных к исполнению нашей мечты. Я в восторге, как маленький ребенок!
"Шар" с желанием Глеба Шашлова поучаствовать в тренировке хоккейной команды "Локомотив" губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов снял с "Елки желаний", стоявшей перед входом на прошедшее в самом конце 2018 года заседание Госсовета.
- Дмитрий Юрьевич дал поручение, и оно выполнено, - сообщил заместитель директора областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. - Мы к этому отнеслись не как к обычному поручению, а именно как к исполнению мечты ребенка. Поэтому все сделали буквально в первые же дни Нового года. И мы видим, что у Глеба - просто счастливые глаза.
Домой радостный и гордый Глеб пошел в надетом на куртку именном свитере "Локомотива" - с фамилией Шашлов и номером "1".
Лидия Ивановна поплавала с дельфинами
Следуя примеру президента, вместе с коллегами-губернаторами, руководителями органов государственной власти к новогодней акции "Елка желаний" присоединился и глава Республики Крым Сергей Аксенов, который исполнит желания четырех жителей полуострова.
- Две женщины из дома престарелых очень хотят вернуться в детство и попасть в цирк и дельфинарий. 11-летняя девочка, находящаяся под опекой бабушки, мечтает о детской площадке, где она будет играть с другими детьми. Мечта 15-летней девушки с ограниченными возможностями здоровья, которая живет на третьем этаже, - пандус для инвалидной коляски. Все эти мечты будут исполнены, уже даны соответствующие поручения, - рассказал Сергей Аксенов.
И действительно - новогодние желания крымчан уже начали сбываться. Лидия Ивановна Чеботова из Симферопольского пансионата для престарелых и инвалидов поплавала с дельфинами. По словам женщины, для нее посещение дельфинария стало полной неожиданностью.
- Самое главное в любом возрасте - верить в свою мечту и знать, что она исполнится. Именно вера в чудеса, а тем более в новогодние, дает нам силы и желание жить. Я очень благодарна Сергею Валерьевичу за такую уникальную возможность окунуться в детство, снова почувствовать непередаваемый восторг от общения с животными. Мечтайте искренне, и все обязательно сбудется! - поделилась своими впечатлениями Лидия Чеботова.
Девочка с ДЦП из Вологды получила новый тренажер
Юная жительница Вологды Полина Алферова учится делать первые шаги. Это сложно, ведь у нее - тяжелая форма ДЦП. С девочкой занимается мама Татьяна, но каждое новое движение стоит им обеим невероятных усилий.
Об истории семьи Алферовых узнал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и на личные средства подарил Полине специальный велотренажер, который поможет девочке разработать мышцы на ногах и начать самостоятельно ходить.
Также Кувшинников принял решение перечислять часть губернаторской зарплаты в Вологодское региональное отделение Российского детского фонда.
Благодаря помощи губернатора Альбина Суняева, юная спортсменка с инвалидностью из Череповца, и ее волонтер-наставник Дарья Сергеева смогли поехать в Крым на фестиваль танцоров на колясках. Поездка стоила около 100 тысяч рублей. Изначально родители Альбины обратились за помощью к вологжанам, но все средства собрать не удалось. Тогда поездку оплатил губернатор, исполнив мечту Альбины выступить на крупном соревновании и побывать в Крыму.
А Карина из Тотемского детского дома очень хотела попасть в Кремль на президентскую елку. Губернатор узнал о желании Карины, и она получила приглашение на главную елку страны.
Настя из многодетной семьи получила подарки для всех своих братьев и сестер
В одной из открыток, которые снял с "Елки желаний" во время благотворительной акции в Кремле губернатор Омской области Александр Бурков, о своей заветной мечте написала 13-летняя Анастасия Агалакова из села Хутора Тюкалинского района.
Юная сибирячка из многодетной крепкой и дружной семьи, в которой воспитываются пятеро детей, попросила подарки не только для себя, но и для всех своих братьев и сестер, которые хорошо учатся, активно участвуют в спортивных и культурных событиях. И конечно же, достойны внимания Деда Мороза.
- Я попросила для нас красивые праздничные наряды, чтобы в них встретить Новый год. Тогда он будет счастливым, - призналась Настя.
Мечту Анастасии исполнил губернатор - дети семьи Агалаковых получили новогодние платья и костюмы в канун 2019 года.
В региональном правительстве сообщили, что подарки ждут еще нескольких жителей Омской области.
Лера из Подмосковья споет для всех
А в Подмосковье Дед Мороз в лице губернатора области Андрея Воробьева исполнил мечту 11-летней Леры Сайковой. Она живет в Одинцовском районе и передвигается в инвалидной коляске. Но при этом учится в обычной школе - на четверки и пятерки, а также занимается пением. У таких детей, как Лера, внутренние органы развиваются по-особенному, для них и просто говорить так, чтобы тебя слышали окружающие, - подвиг. А Лера уже три года поет. В этом году она даже попробовала поучаствовать в шоу "Голос. Дети", но не прошла прослушивания. Однако девочка не отчаивается и обещает заниматься еще лучше, чтобы попасть в шоу в следующем году.
На встречу с губернатором Подмосковья семья Сайковых приехала в полном составе: мама Ирина, папа Арман, Лера и ее брат - семилетний Артем. "Я писала Деду Морозу письмо, просила подарить мне профессиональный микрофон для занятий вокалом", - рассказала Лера. "А я снял с елки твой шарик с желанием, - подхватил Андрей Воробьев. - Вот, держи микрофон - самый лучший, как ты и хотела". Потом Лера спела для всех песню, а Артем подпевал.
Мечты сбываются
А попробуйте хотя бы десять минут естественно, без комка в горле, поговорить с ребенком, у которого, возможно, уже не будет завтра. А помогите старику, который не помнит своего имени, но помнит, как штурмовал рейхстаг, поменять памперсы. И как-то все сразу становится на свои места.
Как просто и ясно Нюта Федермессер рассупонила, расчехлила высокий чиновничий ряд на Госсовете простым предложением - придите хоть один раз к нам, в хоспис, и вы узнаете про жизнь гораздо больше, чем из десяти подготовленных для вас докладов…
Как ни странно, эта пирамида для нашей эгоцентричной страны мне не кажется неправильной: президент помог пятерым детям, сотни губернаторов и чиновников - еще тысяче, а теперь встанем с дивана мы с вами и поможем тысячам тысяч.
Волонтерство - это не только благородный порыв. Это еще школа и наука, которую прошли подвижники на Олимпиаде в Сочи и на чемпионате мира по футболу в России, которых этому серьезно и правильно учили.
Про неписанные законы милосердия надо много говорить вслух. Надо лечить от глухоты все информационное пространство. Вспомните, как доставалось Чулпан Хаматовой от "прогрессивной общественности", что посмела привлечь внимание президента к вечному долгострою детского онкоцентра. Где теперь те "борцы", а центр Димы Рогачева, благодаря в том числе и фонду Чулпан "Подари жизнь", стал лучшим по оснащенности в Европе.
Лиза Глинка, Вера Миллионщикова, Зоя Ерошок, по сути уже стали праведниками на небесах. Они умели лучше других помогать тем, кому труднее других.
Мы в редакции "Российской газеты" восхищаемся коллегой Ириной Григорьевной Краснопольской, которая много лет вместе с ведущими медиками страны помогает слепой девочке из Нижегородской области Регине Парпиевой. В уходящем году Регине удалось чудесным образом даже взять интервью у президента.
В волшебные новогодние дни почему-то хочется еще и еще слушать, кто и как кому помог.
Исполнение желаний ("хочу конфет и жену" - написал солдат Деду Морозу) - это не всегда сказка. Это еще и труд.
В нашей семье, где уважают все конфессии, ходят в церковь и в костел, стал памятным день католического Рождества: мы исполняли чужие желания. Был такой счастливый для нас день.