Губернаторы исполнили самые заветные желания

Накануне Нового года губернаторы - участники заседания Государственного совета, посвященного развитию волонтерства и социально ориентированных некоммерческих организаций, сняли с установленной в Кремле "Елки желаний" несколько символических "шаров" с заветными мечтами детей и уже взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие из этих желаний уже выполнены.

Десятилетний ярославец вышел на лед с "Локомотивом"

3 января исполнилась заветная мечта 10-летнего Глеба Шашлова из Ярославля - он побывал на тренировке хоккейной команды "Локомотив".

Третьеклассник ярославской школы-интерната N 9, которому врачи поставили диагноз "аутизм", вместе с игроками любимой команды покатался по ледовой арене, сфотографировался с ними на память, побывал в раздевалках и тренажерных залах и получил в подарок именной свитер команды, большой календарь на 2019 год с автографами всех игроков, а также приглашение на матч "Локомотива" и рижского "Динамо" для себя, мамы и старшего брата. При этом мальчуган не заробел не только перед игроками знаменитой команды, но и перед журналистами, придя в восторг от того, что его покажут по телевизору.

- Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире новости хоккея, и сегодня вы узнаете, как я участвовал в тренировке, - представил себя ведущим новостей юный хоккеист.

По словам мамы мальчика Жанны Купер, Глеб начал говорить в пять лет. Он не занимается в спортивных секциях, но увлекается разными видами спорта, в том числе хоккеем, в который он играет на корте во дворе. Интерес к хоккею и команде Глебу и старшему сыну Максиму привила мама, которая сама - активная болельщица "Локомотива" и всегда берет на матчи либо младшего сына, либо старшего. О том, чтобы поиграть в хоккей с "Локомотивом", Глеб мечтал несколько лет...

- У Глеба был восторг, и у меня был восторг! - поделилась впечатлениями Жанна. - Я не верила до последнего, что мечта сына сбудется. Он бредил этим на протяжении нескольких лет. Хочу поблагодарить всех причастных к исполнению нашей мечты. Я в восторге, как маленький ребенок!

Интерес к хоккею Глебу привила мама, которая сама - активная болельщица. О том, чтобы поиграть с "Локомотивом", мальчик мечтал несколько лет

"Шар" с желанием Глеба Шашлова поучаствовать в тренировке хоккейной команды "Локомотив" губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов снял с "Елки желаний", стоявшей перед входом на прошедшее в самом конце 2018 года заседание Госсовета.

- Дмитрий Юрьевич дал поручение, и оно выполнено, - сообщил заместитель директора областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. - Мы к этому отнеслись не как к обычному поручению, а именно как к исполнению мечты ребенка. Поэтому все сделали буквально в первые же дни Нового года. И мы видим, что у Глеба - просто счастливые глаза.

Домой радостный и гордый Глеб пошел в надетом на куртку именном свитере "Локомотива" - с фамилией Шашлов и номером "1".

Лидия Ивановна поплавала с дельфинами

Следуя примеру президента, вместе с коллегами-губернаторами, руководителями органов государственной власти к новогодней акции "Елка желаний" присоединился и глава Республики Крым Сергей Аксенов, который исполнит желания четырех жителей полуострова.

- Две женщины из дома престарелых очень хотят вернуться в детство и попасть в цирк и дельфинарий. 11-летняя девочка, находящаяся под опекой бабушки, мечтает о детской площадке, где она будет играть с другими детьми. Мечта 15-летней девушки с ограниченными возможностями здоровья, которая живет на третьем этаже, - пандус для инвалидной коляски. Все эти мечты будут исполнены, уже даны соответствующие поручения, - рассказал Сергей Аксенов.

И действительно - новогодние желания крымчан уже начали сбываться. Лидия Ивановна Чеботова из Симферопольского пансионата для престарелых и инвалидов поплавала с дельфинами. По словам женщины, для нее посещение дельфинария стало полной неожиданностью.

- Самое главное в любом возрасте - верить в свою мечту и знать, что она исполнится. Именно вера в чудеса, а тем более в новогодние, дает нам силы и желание жить. Я очень благодарна Сергею Валерьевичу за такую уникальную возможность окунуться в детство, снова почувствовать непередаваемый восторг от общения с животными. Мечтайте искренне, и все обязательно сбудется! - поделилась своими впечатлениями Лидия Чеботова.

Девочка с ДЦП из Вологды получила новый тренажер

Юная жительница Вологды Полина Алферова учится делать первые шаги. Это сложно, ведь у нее - тяжелая форма ДЦП. С девочкой занимается мама Татьяна, но каждое новое движение стоит им обеим невероятных усилий.

Об истории семьи Алферовых узнал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и на личные средства подарил Полине специальный велотренажер, который поможет девочке разработать мышцы на ногах и начать самостоятельно ходить.

Также Кувшинников принял решение перечислять часть губернаторской зарплаты в Вологодское региональное отделение Российского детского фонда.

Благодаря помощи губернатора Альбина Суняева, юная спортсменка с инвалидностью из Череповца, и ее волонтер-наставник Дарья Сергеева смогли поехать в Крым на фестиваль танцоров на колясках. Поездка стоила около 100 тысяч рублей. Изначально родители Альбины обратились за помощью к вологжанам, но все средства собрать не удалось. Тогда поездку оплатил губернатор, исполнив мечту Альбины выступить на крупном соревновании и побывать в Крыму.

А Карина из Тотемского детского дома очень хотела попасть в Кремль на президентскую елку. Губернатор узнал о желании Карины, и она получила приглашение на главную елку страны.

Настя из многодетной семьи получила подарки для всех своих братьев и сестер

В одной из открыток, которые снял с "Елки желаний" во время благотворительной акции в Кремле губернатор Омской области Александр Бурков, о своей заветной мечте написала 13-летняя Анастасия Агалакова из села Хутора Тюкалинского района.

Юная сибирячка из многодетной крепкой и дружной семьи, в которой воспитываются пятеро детей, попросила подарки не только для себя, но и для всех своих братьев и сестер, которые хорошо учатся, активно участвуют в спортивных и культурных событиях. И конечно же, достойны внимания Деда Мороза.

- Я попросила для нас красивые праздничные наряды, чтобы в них встретить Новый год. Тогда он будет счастливым, - призналась Настя.

Мечту Анастасии исполнил губернатор - дети семьи Агалаковых получили новогодние платья и костюмы в канун 2019 года.

В региональном правительстве сообщили, что подарки ждут еще нескольких жителей Омской области.

Лера из Подмосковья споет для всех

А в Подмосковье Дед Мороз в лице губернатора области Андрея Воробьева исполнил мечту 11-летней Леры Сайковой. Она живет в Одинцовском районе и передвигается в инвалидной коляске. Но при этом учится в обычной школе - на четверки и пятерки, а также занимается пением. У таких детей, как Лера, внутренние органы развиваются по-особенному, для них и просто говорить так, чтобы тебя слышали окружающие, - подвиг. А Лера уже три года поет. В этом году она даже попробовала поучаствовать в шоу "Голос. Дети", но не прошла прослушивания. Однако девочка не отчаивается и обещает заниматься еще лучше, чтобы попасть в шоу в следующем году.

На встречу с губернатором Подмосковья семья Сайковых приехала в полном составе: мама Ирина, папа Арман, Лера и ее брат - семилетний Артем. "Я писала Деду Морозу письмо, просила подарить мне профессиональный микрофон для занятий вокалом", - рассказала Лера. "А я снял с елки твой шарик с желанием, - подхватил Андрей Воробьев. - Вот, держи микрофон - самый лучший, как ты и хотела". Потом Лера спела для всех песню, а Артем подпевал.