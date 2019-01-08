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08.01.2019 23:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Семнадцать мгновений метро

Москва не намерена снижать темпов транспортного строительства
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск №7759 (1)
Минувший 2018 год мэр Москвы Сергей Собянин назвал годом метро, в течение которого метростроители установили сразу несколько рекордов. В частности, они ввели в строй 17 новых станций и 33 км линий подземки. "Рядом с этими станциями живут, учатся или работают около 1 миллиона москвичей, для которых город стал ближе", - написал глава города на своем личном сайте.

Открытие одной из этих станций - "Савеловской" Большой кольцевой линии с радостью встречали в канун Нового года и журналисты "Российской газеты". Находится она буквально в десяти минутах ходьбы от нашей редакции. Мы ждали ее прихода пять лет. Расположенная рядом со станцией "Савеловской" Серпуховско-Тимирязевской линии, эта станция сделала для нас более доступными стадионы "Спартак" и "Динамо", Московский международный деловой центр "Москва-Сити" и целый ряд других важных точек столицы.

Фото: iStock
Названы самые популярные вопросы от пассажиров метро

За своевременное и качественное выполнение работ Сергей Собянин вручил строителям Почетные грамоты, а ряду метростроевцев объявил благодарность мэра Москвы. Не с пустыми руками пришли на пуск "Савеловской-2" и представители "Российской газеты": вручили сертификаты на подписку "Российской газеты - Неделя" и нашего журнала "Родина" активным участникам строительства: Александру Шаймухаметову, Сергею Посохову, Дмитрию Шоршову и Дмитрию Калинину из АО "Ингеоком", Алексею Подъельскому, Юлии Исаевой и Наталии Сергановой из "Мосинжпроекта", Анелии Катковой и Нане Король из "Мосметростроя".

Далась эта станция метростроителям непросто, рассказал "РГ" руководитель проекта подрядчика работ АО "Ингеоком" Дмитрий Калинин. Ведь расположена она на глубине 65 метров. Глубже в Москве только "Парк Победы", станция находится на отметке минус 73 метра. Но проблем и тут хватало - в проложенные тоннели то и дело пытались прорваться подземные реки. Но теперь все трудности позади - "Савеловской-2" уже вовсю пользуются пассажиры.

Они сразу же оценили, насколько удобнее и комфортнее стала их жизнь. Зинаида Ивановна Губарева, жительница улицы Верхняя Масловка, поделилась с корреспондентом "РГ": "Раньше я ехала от "Петровского парка" сюда автобусом, а теперь приехала по прямой линии метро и на Савеловский вокзал, и на расположенный здесь рынок. Посмотрела схему: намного удобнее мне теперь добираться и к родственникам на станцию "Калужская". Нравится москвичам и необычный дизайн "Савеловской". Они впервые могут рассмотреть весь металлический каркас московской подземки: тюбинги, укрепляющие свод, прежде всегда закрытые, теперь хорошо видны сквозь прозрачные стекла-витрины.

В наступившем году в столице планируется ввести в эксплуатацию 14 новых станций метро, а в ближайшие пять лет - еще 55

Напомню, Савеловская" - шестая станция на первом участке Большой кольцевой линии, запущенном в начале этого года. Самая длинная в мире кольцевая - 31 станция на 70 км, началась в феврале прошлого года с пуска пяти станций от "Петровского парка" до "Делового центра".

В целом же "Савеловская-2" стала семнадцатой из построенных в 2018 году. И это, по словам мэра, - не предел. В нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию 14 станций и 33 км новых линий. В частности, на Большой кольцевой линии откроются станции "Авиамоторная" и "Лефортово", в марте - апреле сразу четыре станции Некрасовской ветки от "Некрасовки" до "Косино", а в декабре - второй участок этой линии со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская улица" и "Юго-Восточная". В ближайшие пять лет запланировано построить еще больше, чем за предыдущие восемь лет - до 2023 года - 55 новых станций.

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