Путин в шутку пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж

Владимир Путин на совещании в Калининграде рассказал, что не смог попасть в Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

"Хотел вчера (7 января - "РГ") сходить в Эрмитаж, говорят: "Эрмитаж закрыт", - рассказал президент с улыбкой. Он пояснил, что если бы филиал Эрмитажа работал бы в Калининграде, то смог бы сходить уже во вторник здесь. "Вот был бы филиал у тебя здесь, в Калининграде, я пришел бы сюда", - обратился он к губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

Совещание было посвящено созданию в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. В частности, накануне совещания Владимиру Путину показали эскизы проекта, разработанного для Калининграда, который включает в себя филиал Большого театра, хореографическое училище и специальный интернат для его учеников, консерваторию, а также большой музейный комплекс - в котором будут участвовать Третьяковская галерея, Эрмитаж и Русский музей.