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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Владимир Путин рассказал о своем воинском звании

Президент России Владимир Путин рассказал о своем воинском звании во время визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге. Глава государства признался, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии.

Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга

Путин сказал почетному строителю России Владимиру Бендету: "Мы с вами оба артиллеристы оказывается". "Командир взвода управления гаубичной артиллерии... 122 миллиметра", - отметил глава РФ.

Напомним, в Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния. Российский лидер поздравил Бендета, которому исполнилось 85 лет, с днем рождения и подарил ему ручку. Бендет совершил традиционный полуденный выстрел из пушки вместе с президентом.

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