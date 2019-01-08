Президент России Владимир Путин рассказал о своем воинском звании во время визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге. Глава государства признался, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии.

Путин сказал почетному строителю России Владимиру Бендету: "Мы с вами оба артиллеристы оказывается". "Командир взвода управления гаубичной артиллерии... 122 миллиметра", - отметил глава РФ.

Напомним, в Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния. Российский лидер поздравил Бендета, которому исполнилось 85 лет, с днем рождения и подарил ему ручку. Бендет совершил традиционный полуденный выстрел из пушки вместе с президентом.