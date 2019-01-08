Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у берегов Крыма

Сразу два самолета ВВС США накануне провели многочасовую разведку вдоль побережья российского Крыма. Об этом свидетельствуют данные ресурса для отслеживания полетов PlaneRadar.

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла на Сицилии и после мониторинга зоны разграничения на Донбассе приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России. В частности, беспилотник пролетел над границей России и Украины на севере полуострова и над Керченским проливом. В районе Севастополя он приближался к береговой линии на расстояние 33 километра.

Позже разведку вдоль побережья Крыма провел и патрульный противолодочный самолет США Boeing P-8A Poseidon.

Напомним, 6 января в воды Черного моря, в румынский порт Констанца, зашел большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry. Его действия контролирует сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".