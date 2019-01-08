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08.01.2019 19:15
Рубрика: Общество
Проект: Мечты сбываются

Десятилетний челябинец побывал в резиденции Деда Мороза

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
"Я ему рассказал, что мы с мамой приехали издалека, долго ехали на поезде, а потом передал привет от Бориса Александровича! Мы про это еще в Челябинске с ним договорились!" - гордо рассказывает десятилетний Паша Заякин о поездке в Великий Устюг, которую перед Новым годом в рамках акции "Мечты сбываются" ему подарил челябинский губернатор Борис Дубровский.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Зимний экспресс в Великий Устюг отправился из Челябинска 3 января, собирая детские делегации из Екатеринбурга, Перми и других городов по пути следования. Поездка оказалась настолько насыщенной на события и впечатления, что остановиться и рассказать о чем-то одном восторженный ребенок просто не в силах.

Фото: пресс-служба Главы Республики Калмыкия
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"А вы знаете, какого дедушка Мороз роста? Два метра 15 сантиметров! А что он каждый день встает в пять часов утра и делает специальную зарядку? В доме у него 12 залов- комнат, наверное, по числу месяцев в году. А в спальне - восемь подушек: семь для каждого дня, а одна специальная, праздничная, - делится впечатлениями Паша. - А на тропе сказок мы живую кикимору и Кащея видели! А еще нас на экскурсии возили и рассказывали о библиотеке Петра I и подземном озере под стадионом в Кирове".

Все началось с того, что перед Новым годом Паша написал письмо деду Морозу, в котором рассказал, что больше всего на свете хочет побывать у него в гостях. Письмо ушло по почте, а в канун праздника школьника вместе с мамой, как по мановению волшебной палочки, пригласили к губернатору, который вручил им подарочный сертификат на поездку в Великий Устюг. Вместе с ним гости нашли на большой карте Великий Устюг, проложили маршрут и оценили, насколько это далеко, и как велика страна.

"Все произошло настолько неожиданно и быстро, что у меня самой появилось ощущение сказки, - говорит мама школьника Светлана. - А когда дед Мороз во время встречи еще и поздравил меня с днем рождения, я вообще вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, попавшей волшебный мир. Все оказалось настолько здорово организовано и продумано, что на какое-то время начисто забываешь о реальности! Огромное спасибо всем, кто подарил мне и Паше эти чудесные дни! Всем советую, берите детей и вместе отправляйтесь в это новогоднее чудо".

Фото: Instagram/bezmenova18218
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Всероссийская акция "Мечтай со мной" была объявлена по итогам заседания Государственного совета, посвященного подведению итогов Года волонтера. Ее участниками стали представители бизнес-сообщества, главы региональных и местных органов власти. Владимир Путин исполнил новогоднее желание пятерых детей из разных уголков страны, а затем призвал губернаторов последовать его примеру.

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