При разборе завалов дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи

В Магнитогорске при разборе завалов рухнувшего подъезда дома были обнаружены ценные вещи.

По вопросам их получения обращаться в Ленинский межрайонный следственный отдел, сообщается на сайте администрации города.

Напомним, рано утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда жилого 10-этажного дома. В результате ЧП погибли 39 человек, среди них шестеро детей. Приоритетной версией трагедии является взрыв бытового газа.

Кстати

Дополнительную информацию по правилам получения вещей можно узнать по телефону 20-89-52.