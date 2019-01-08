СМИ: Ким Чен Ын привез с собой в Пекин сестру и жену

Как выяснили южнокорейские СМИ, в поездке в Китай Ким Чен Ына сопровождает его младшая сестра Ким Е Чжон, которая обычно выполняет роль главы секретариата и личного секретаря северокорейского лидера. О ее присутствии СМИ КНДР официально не сообщали.

Обнаружить Ким Е Чжон удалось благодаря публикациям СМИ КНДР, где она видна на одном из кадров в глубине вагона спецпоезда. Судя по часам вокзала, поезд отбыл 7 января в 16:53 по местному времени, Ким ехал в вагоне номер 6. Судя по видеохронике, в спецсоставе лишь спаренный локомотив и один вагон. Позднее сестра Ким Чен Ына была замечена в Пекине, когда следовала вместе с другими членами делегации КНДР на торжественное мероприятие.

Напомним, что сегодня Пхеньян и Пекин официально подтвердили факт визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Поднебесную. Поездка продлится до 10 января. Сегодня уже состоялись переговоры Кима с Си Цзиньпином, а также прошел торжественный ужин, где лидера КНДР поздравили с 35-летием.

Согласно заявлению северокорейских СМИ, официальная делегация КНДР помимо самого Кима включает ряд высокопоставленных чиновников - заместителей председателя Трудовой партии Корея, ключевых министров и иных лиц. Ранее также сообщалось, что Кима сопровождает его супруга Ли Соль Чжу.

Как отметили зарубежные специалисты, на этот раз официальные СМИ КНДР необычайно быстро и подробно сообщили о визите Ким Чен Ына. Ранее северокорейские издания обычно рассказывали о поездках вождя только после его возвращения. Теперь все же освещается очень быстро. Это же заметно и по реакции китайских СМИ. По мнению экспертов, таким образом Ким хочет подчеркнуть, что он является "нормальным", цивилизованным лидером и соблюдает принятые в международном сообществе правила.