Визит Ким Чен Ына в Китай официально подтвержден

СМИ КНДР и МИД Китая официально подтвердили визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Пекин. Слухи об этом стали циркулировать еще вчера ночью. Как считают эксперты, накануне очередных переговоров с Дональдом Трампом Ким намерен согласовать позиции с Китаем и заручиться поддержкой Си Цзиньпина. Этот визит стал уже четвертой поездкой в КНР Ким Чен Ына за время его правления. Примечательно, что в Пекине Ким отметит свой день рождения, сегодня ему исполняется 35 лет.

Похоже, что Ким окончательно решил убедить всех, что он "легок на подъем" и может без каких-либо предупреждений и долгих приготовлений запрыгнуть в свой личный поезд, самолет или хотя бы автомобиль и "махнуть" в соседнюю страну. По крайней мере, когда это касается визита в Китай, а также в некоторой мере встреч с южнокорейским президентом.

Сегодня официальные СМИ КНДР и внешнеполитическое ведомство Китая практически одновременно подтвердили появившиеся ночью слухи: Ким Чен Ын действительно приехал с официальным визитом в Поднебесную. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина находится с 7 по 10 января в Китае с официальным визитом. В поездке Кима сопровождают ряд ключевых фигур руководства КНДР, включая заместителя председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля, который является главным переговорщиком Пхеньяна с Вашингтоном, председателя Международного отдела ЦК ТПК и зампредседателя ТПК Ли Су Ёна, главу МИД Ли Ён Хо, министра обороны Но Гван Чхоля и других. Несколько позже южнокорейские СМИ сообщили, что поезд с Кимом в 10-55 утра по пекинскому времени (5-55 утра по Москве) прибыл на вокзал столицы Китая.

Таким образом полностью подтвердились появившиеся вчера ночью слухи о том, что Ким Чен Ын, возможно, вновь приехал в Китай. Напомним, что поздно вечером в понедельник СМИ Южной Кореи со ссылкой на свои источники сообщили, что из КНДР через китайский приграничный город Даньдун проследовал какой-то северокорейский спецпоезд. Судя по охране, которая была выставлена на вокзале Даньдуна, большому количеству машин полиции и спецслужб Китая, а также прочим факторам, было очевидно, что в поезде находится какое-то очень важное лицо КНДР. Тогда и появились предположения, что это был именно Ким Чен Ына, но официально это подтвердили утром.

Нынешняя поездка стала уже четвертым визитом Ким Чен Ына в Китай за время его правления. Три предыдущих поездки он совершил в прошлом году (25-28 марта, 7-8 мая и 19-20 июня) в таком же "блиц-режиме": Ким либо также ехал через Даньдун на поезде или на своем самолете один раз прилетел для встречи с Си Цзиньпином в Далянь.

По мнению экспертов, цель поездки Кима примерно та же, что была и в мае: лидер КНДР накануне встречи с Дональдом Трампом хочет согласовать с Си Цзиньпином позиции, заручиться его поддержкой, а заодно вновь показать Вашингтону, что за спиной Пхеньяна стоит Пекин. По поводу повестки переговоров можно предположить, что Си и Ким будут обсуждать вопросы правового оформления мирного процесса на Корейском полуострове. В своем новогоднем послании первого января Ким заявил, что необходимо "с другими участниками" подписать соглашение об окончании Корейской войны, а также оформить мирный договор.

Китай нервирует то, что США и Южная Корея, по некоторым сведениям, могут сделать это с КНДР без участия КНР, которая официально принимала участие в Корейской войне 1950-53 гг. и подписала Соглашение о перемирии в июле 1953 г. В этой связи Пхеньяну есть что предложить Пекину, чтобы попросить взамен какую-либо помощь КНР.

Высока также вероятность, что Ким Чен Ын будет обсуждать двустороннее экономическое сотрудничество с Китаем и будет просить Пекин активнее добиваться смягчения международных санкций против Пхеньяна. Эти меры тормозят развитие двустороннего экономического сотрудничества и ряда крупных проектов, тогда как КНДР явно делает ставку на Китай, планируя улучшить состояние экономики. В прошлом году Ким Чен Ын дал указание перестроить приграничный с КНР северокорейский город Синыйчжу, превратив его в современный мегаполис, начать продумывать проекты в приграничных с Китаем регионах. По некоторым слухам, Ким также сказал северокорейским бизнесменам и чиновникам быть готовыми к тому, что в 2019 году санкции в отношении Пхеньяна будут сняты, а потому необходимо быть готовыми к резкой активизации сотрудничества с Китаем.

У нынешнего визита Ким Чен Ына в Китай есть еще один интересный аспект. Лидер КНДР в некотором плане поступился личной жизнью ради государственных дел. Сегодня исполняется 35 лет Киму, и он эту дату будет отмечать в Пекине. Впрочем, в Китае об этом прекрасно осведомлены, а также о том, что все "круглые" или кончающиеся на "пятерку" даты имеют для корейцев большое значение. В этой связи можно ожидать, что Си Цзиньпин лично поздравит Кима, и в честь его дня рождения китайцы организуют пышный банкет.