Toyota Corolla за 350 000 рублей: так ли надежен японский седан

"Брать надо "немца" или "японца"! - крылатая фраза соседей по гаражам из 90-х годов прошлого века настолько впиталась в мозг российских автолюбителей, что не выжигается никаким железом, несмотря ни на какие технические проблемы. Чем ближе к Уралу, тем, понятно, больше любовь к японским авто. Ну а в Сибири и на Дальнем Востоке при выборе не японского автомобиля, на вас посмотрят как на не совсем вменяемого человека. А что на самом деле представляет собой одна из самых популярных японских машин в 10-летнем возрасте? Изучаем "Тойоту Короллу" десятого поколения.

Собственно, именно десятое поколение стало самым продаваемым в России. С 2007 по 2013 годы машина успела разойтись очень хорошим тиражом, а в 2010 году пройти рестайлинг.

Предсказуемо популярность "Короллы" в России держалась именно на неубиваемом имидже "Тойоты", поскольку машина не могла похвастать ни привлекательными внешними данным, ни выдающимися ездовыми повадками, ни россыпью модификаций, ни, тем более, завлекающими ценами. Более того, у автомобиля были и очевидные недостатки в виде не очень удачной роботизированной трансмиссии. Если бы все эти параметры соединились в автомобиле любой другой марки, то модель с большой вероятностью ждал бы коммерческий провал. Но только не в случае с "Тойотой".

Фактически, на любой вопрос о том, что представляет собой эта машина, в автосалоне продавцами выдавался один ответ: "Что вы спрашиваете, это же Toyota!", после чего потенциальный покупатель с виноватым взглядом должен был отнести деньги в кассу, переживая, что позволил себе спросить какую-то глупость. Причем это не шутки: нередко уже купившие "Короллу" клиенты ходили по салонам других брендов, выискивая недостатки у конкурентов и убеждая себя, что сделали правильный выбор.

Так или иначе, объем проданных автомобилей позволяет сегодня иметь очень хороший диапазон выбора на вторичном рынке. Замахиваться на Toyota Corolla сегодня можно, имея в кармане около 300 000 рублей. За эти деньги в объявлениях окажутся седаны самых первых лет выпуска с пробегом под 200 тысяч км. Больше всего вариантов в диапазоне от 350 000 до 400 000 рублей. Самое удивительное, что за эти деньги будут те же самые модификации тех же лет выпуска.

Имидж неубиваемости "Тойоты" порадил интересный феномен - почти полное отсутствие корректировки цен на вторичном рынке. "Тойоты" очень плохо дешевеют, а диапазоны их цен независят почти ни от чего, кроме разве что поколений. За одни и те же деньги можно найти совершенно разные версии, разного года выпуска с двухкратно отличающимся пробегом. Для продавцов "Тойот" - это, конечно, плюс, а вот для покупателей - нет.

Самые дорогие версии - это уже рестайлинговые модификации, пошедшие с 2010 года. Такие "Короллы" не купить дешевле 450 000 рублей, а большая их часть представлена в диапазоне от 500 до 600 тысяч рублей.

Еще один факт, на который стоит обратить внимание - большие пробеги почти всех автомобилей. Владельцы, купив японскую "неубиваемую" мечту, не спешили с ней расставаться, а потому выкатывали машину до того состояния, пока она не начинала требовать значительных затрат просто в силу физического износа агрегатов.

Кстати, легендарная надежность Toyota в России наполовину держалась на жесточайшем сервисном регламенте марки. Японцы под угрозой лишения гарантии заставляли своих клиентов обслуживаться каждые 10 000 км, в то время как почти все конкуренты допускали межсервисные интервалы в 15 000 км, а такие марки как Ford и вовсе в 20 000 км. Нередко владельцы "Тойот" в мегаполисах успевали за один год трижды (!) пройти техобслуживание. Надо ли говорить, что при такой частоте заездов на сервис Corolla стала одной из самых дорогих в обслуживании моделей в классе.

Двигатели

Toyota Corolla десятого поколения в России продавалась всего с двумя бензиновыми моторами, главным из которых являлся агрегат 1ZR-FE объемом 1.6 литра - таких на рынке 90% версий. Вторым по популярности значится базовый агрегат объем 1.4. Остальные модификации с мотором 1.8 или японским вариантом 1.5, а также с евродизелем - штучные позиции.

Для обоих основных моторов "Короллы" характерны несколько особенностей. Во-первых, широкую распространенность имеет информация, что Toyota в силу многопрофильности мирового рынка приспособлена для потребления 92-го бензина. Это своеобразная полуправда. Дело в том, что японцы подразумевали использование хоть и низкооктанового, но высококачественного бензина, с которым у нас, понятно, были большие трудности. Особенно это было заметно по автомобилям, которые уезжали в регионы - нередко при рекомендации лить АИ-92 через несколько месяцев выходила из строя топливная система и в частности форсунки, резко возрастал и без того немаленький расход топлива, возникали проблемы с запуском в холода, требовала чистки дроссельная заслонка и отказывал датчик холостого хода.

Вторая проблема тойотовских моторов - из-за конструктивных особенностей от рождения большой расход масла: до двух литров на 10 000 км пробега. Собственно, именно эта особенность и заставила японцев установить жесткий регламент на ТО. Если расход масла на машине еще выше, нужно готовиться к раскоксовке и замене маслосъемных колец и колпачков.

Третья беда "Короллы" - слабый термостат и регулярные отказы помпы системы охлаждения, так что за температурой двигателей в машине нужно следить очень внимательно. Особенно опасен перегрев. Дело в том, что двигатели "Короллы" не подлежат капитальному ремонту - тонкостенные блоки не имеют ремонтных размеров, хотя отдельные умельцы умудряются их гильзовать. В случае перегрева двигатель может потерять геометрию и сразу отправиться на помойку.

Привод ГРМ моторов Toyota Corolla имеет надежную цепь, рассчитанную на весь срок эксплуатации. В наших условиях, понятно, ее лучше менять каждые 150 000 км - как правило к этому пробегу она начинает греметь. Кроме того, при сильном износе звездочек привода, придется менять в сборе и фазовозвращатели, что приводит к резкому удорожанию процесса.

Отдельная особенность мотора 1.4 мощностью 97 л.с. заключается в том, что он наделял седан очень скромными динамическими характеристиками, в результате чего владельцы нередко "крутили" мотор, вдвое сокращая ресурс. Эта же модификация пользовалась спросом в корпоративных парках, так что нередко пробеги таких машин на пределе.

В целом же стоит сказать, что ресурс бензиновых моторов Corolla составляет 350-400 тысяч км, но только при условии внимания ко всем вышеперечисленным особенностям.

Трансмиссия

На Toyota Corolla десятого поколения устанавливалось четыре коробки передач: 5-ти и 6-ти ступенчатые "механики", роботизированная коробка Multimode и четырехдиапазонный "автомат" Aisin.

Главная головная боль "Короллы" - именно "робот", который безальтернативно шел на все дорестайлинговые версии седана. Ушлые продацы за не имением аналогов "втюхивали" его клиентам как "автомат". На самом деле это механическая коробка передач, где выжимает сцепление и переключает передачи автоматика в виде трех моторчиков (актуаторов).

В те времена многие производители эксперементировали с подобной коробкой как с промежуточным звеном до появления систем DSG.

Увы, эксперименты оказались неудачными в силу сомнительных ездовых характерстик трансмиссии. Толчки и рывки при переключенях, обязательный вывод коробки в нейтраль при остановках, перегрев коробки и выход в аварийный режим при малейшей пробуксовке - это типичное поведение робота тех лет. Немудрено, что проблемы с актуаторами и сцеплением появлялись буквально через каждые 30-40 тысяч км пробега и вылечить это невозможно в силу конструкции агрегата.

На этом фоне механическую коробку можно назвать вечной. Кроме подтеканий сальников и изначально шумной работы на нее нареканий нет. Относительно старый и очень надежный четырехступенчатый автомат Aisin U340E докучал только своей нерасторопностью, так что рассчитанную на 300 000 км ресурса коробку иногда убивали темпераментные водители. В остальном агрегат будет требовать только регулярной замены масла и внимания все к тем же сальникам, в особенности масляного насоса.

Главное же расстройство для покупателей подержанной "Короллы" заключается в том, что нормальный "автомат" на машину поставили только после рестайлинга в 2010 году и купить такую машину дешевле 500-550 тысяч рублей сегодня получится вряд ли.

Любые другие варианты, которые вам предложат под видом автомата, будут именно "роботом" Multimode. Отличить коробку легко, во-первых, по году выпуска машины, во-вторых по внешнему виду - у "робота" всего три положения рычага и нет режима "Parking", в то время как у обычного автомата традиционная "змейка" положений рычага коробки.

Подвеска, рулевое управления и тормоза

На Toyota Corolla применена классическая полузависимая схема подвесок, которая действительно показала свою хорошую выносливость. Какие-либо проблемы даже с расходниками могут появиться как правило только за 60 000 км пробега. Первыми внимания потребуют стойки и втулки стабилизатора, а также ступичные подшипники и опорные подшипники амортизаторов. Сами стойки выхаживают порой 100 000 км и даже больше.

Всетойотовская беда - стук рулевой рейки, который возникает в результате люфта крестовины и шестерни рулевого вала. Чисто механически к какой-то проблеме это приведет вряд ли - бесит сам факт стука, так что на ранних этапах механизм меняли по гарантии. Если не поменян, стоит проверить, где обслуживалась машина.

Тормоза особыми проблемами не докучают и служат долго, но только в случае их регулярной чистки, в частности направляющих суппортов. Особенностью является и то, что при выходе из строя датчика ABS, менять его придется вместе со ступицей.

Кузов и салон

Toyota Corolla десятого поколения хорошо справляется с коррозией, да и краска в целом держится на машине долгие годы, если не подвергать ее механическим повреждениям. Всевозможные проблемы с внешним видом с большой вероятностью говорят о кузовном ремонте.

Того же не получится сказать об интерьере. Традиционно японцы довольно равнодушно относятся к отделке, так что недешевая Corolla предсказуемо обладает довольно унылым внутренним убранством, к тому же сделанным местами из откровенно дешевых материалов.

Функционально претензий к салону обычно нет, но у неаккуратных водителей жесткий пластик со временем начинает скрипеть и потрескивать, так что на 10-летних машинах с большой вероятностью потребуется проклейка салона силиконом. С салонным оборудованием проблемы возникают нечасто, и обычно связаны с блоком предохранителей.

Вывод

Toyota Corolla десятого поколения свою репутацию заслужила не зря. Это действительно по многим параметрам очень выносливый автомобиль, но только при двух четких условиях. Первое - это безостановочная забота о машине, а точнее о двигателе. Владелец "Тойоты" как солдат на посту должен следить за всеми параметрами и индикаторами силового агрегата, вкусно и много его "кормить", мгновенно исправлять любые отклонения от нормы. Равнодушие и халатность по отношению к мотору из разряда "Тойота никогда не ломается" тут же докажут вам несостоятельность этого заблуждения.

Второй момент при выборе "Короллы" - игнорирование версий с роботизированной коробкой передач. Если собрались купить Toyota за недорого, то об автомате придется забыть - дорестайлинговые версии его не имели. Ну а если "автомат" обязателен, то готовьте минимум полмиллиона рублей.