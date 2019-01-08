Трейлер: "Ганнибал" и "Лагерта" в трэш-боевике ударника Bathory

Мадс Миккельсен стреляет из виртуальных пулеметов, ломает недругам ноги и выступает перед детьми в комикс-боевике от Netflix "Полярный".

Образец арктической брутальности Мадс Миккельсен, которому не впервые играть роль одноглазых воителей (например, в фильме "Вальгалла: Сага о викинге"), дает устрашающий ответ Джону Уику в олдскульном трэш-боевике "Полярный".

Сюжет является адаптацией графического романа Виктора Сантоса, режиссером которого выступил весьма эксцентричный швед Йонас Окерлунд (грядущие "Повелители хаоса"), который успел снять концерты Мадонны, U2, Metallica и Rammstein, а ранее успел побывать барабанщиком одной из самых удивительных в мире блэк-метал групп Bathory.

Сценарием занимался Джейсон Ротуэлл ("Безмолвная ночь", "Малиса в стране чудес").

Синопсис следующий. "Дункан Визла - один из самых опасных киллеров в мире, известный под прозвищем Черный Кайзер. Когда-то он убивал людей по всему свету, но теперь наслаждается мирным существованием и давно уже не брал в руки оружие. Только вот бывший клиент, с которым у Дункана произошел небольшой конфликт, не собирается забывать старые обиды. В скором времени мирной жизни бывшего киллера придет конец, когда за Дунканом начнет охоту армия из молодых и беспощадных убийц. Для спасения жизни ему предстоит использовать все полученные за долгие годы заказных убийств навыки и знания".

По словам продюсера картины Джереми Болта, Миккельсен идеально вписался в убийственный образ Черного кайзера.

В главных ролях: Мадс Миккельсен, Ванесса Хадженс, Кэтрин Винник, Мэтт Лукас, Роберт Мэйллет и Инга Кадранел.

Премьера состоится 25 января на Netflix.