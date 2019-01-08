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Трейлер: Мел Гибсон и Шон Пенн в драме "Профессор и безумец"

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    08.01.2019, 15:50
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Mihael Orehovec Фото: youtube.com/ Mihael Orehovec
Фото: youtube.com/ Mihael Orehovec

Безумные филологи-бородачи Мел Гибсон и Шон Пенн создают Оксфордский словарь в трейлере драмы "Профессор и безумец".

Постановкой картины-долгостроя руководил сценарист "Апокалипсиса" (реж. Мел Гибсон) Фарад Сафиниа, который также успел поработать над "Страстями Христовыми".

Фото: youtube.com/ Netflix
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Вместе с Сафиниа над сценарием, который является адаптацией одноименной книги Саймона Уинчестера, поработали Тодд Комарники ("Чудо на Гудзоне") и Джон Бурмен ("Избавление", "Изгоняющий дьявола II: Еретик").

К слову, Гибсон пробивал дорогу этой экранизации около 17 лет, а права на книгу купил еще в 1999 году. Стоит отметить, что это первый фильм, где Гибсон играет вместе с Шоном Пенном, но известный своим дурным нравом бывший муж Мадонны и здесь проявил себя: Пенн устроил невероятную истерику по поводу рабочего графика и отказался работать. Подобное непрофессиональное поведение вызвало простой и обошлось продюсерам в миллионы долларов.

В центре сюжета лингвотриллера два именитых джентльмена.

Один из них - Джеймс Мюррей (Гибсон), создатель Оксфордского словаря английского языка, состоящего из 12 томов. Второй - военный хирург Уильям Честер Майнор (Пенн), регулярно присылавший для словаря конверты с новыми определениями. Когда Мюррей решил познакомиться с Майонором, ему для этого пришлось приехать в тюремный приют для сумасшедших преступников, т.к. экс-врач попал туда после того, как в приступе паранойи застрелил прохожего.

В главных ролях заняты: Мел Гибсон, Шон Пенн и Натали Дормер.

Премьера в прокате РФ намечена на 6 июня.

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