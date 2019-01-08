Вдребезги: хуситы взорвали танк М60А3 американского производства

Очередной танк М60А3 саудовской армии стал жертвой шиитских повстанцев. В Сети появилось видео, запечатлевшее гибель этой бронированной машины.

Saudi army M60A3 explode as a result of Houthi fire. pic.twitter.com/jNmSzH1IjX — Yemen Observer (@YemeniObserv) 6 января 2019 г.

Пока нет данных, каким оружием был поражен "Паттон". Судя по предыдущим случаям, это были управляемые противотанковые ракеты. Чтобы пробить лобовую броню "шестидесятого" достаточно даже попадания старой ПТУР "Малютка", которая продолжает применяться в Йемене. Не говоря уже о более новых "Фаготах" и "Конкурсах".

Также в ходе конфликта задействовались современные "Метис" и "Корнет", которые приобретались еще до начала гражданской войны.

Видно, что в боевом отделении возник сильный пожар, который привел к мощному взрыву, превратившему танк в груду металлолома. Над останками машины повисло большое облако дыма.

Ранее сообщалось, что в ходе данного вооруженного конфликта потеряно около полусотни М60А1 и М60А3. Эти устаревшие танки недостаточно хорошо приспособлены к противопартизанским операциям, но военные Саудовской Аравии и их союзники вынуждены применять данную технику. Дело в том, что дизельные двигатели "Паттонов" менее капризны, чем газовые турбины "Абрамсов", да и стоят они гораздо дешевле.