Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Mercedes-Benz CLA нового поколения приедет в Россию возмужавшим 12:30
АвтоВАЗ запустил конвейер после каникул 11:50
Названы самые популярные марки авто с механической коробкой передач 10:40
Штраф за неоплату парковки в Москве вырос в два раза 10:30
09.01.2019 13:00
Рубрика: Видео

Видео: электрокар-трансформер ловко сжимается, протискиваясь в пробках

Текст: Вадим Давыденко

Чем насыщеннее автомобильный трафик на улицах городов, тем более ценными становятся такие опции как компактность, юркость и маневренность. Кто лучше протиснется в тесной пробке между двумя габаритными автобусами и припаркуется на крохотном пятачке спального района: вместительный лимузин премиум-класса или коротыш-малолитражка? Вот то-то же.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: Игрушечный дрифт-кар привел в восторг фанатов "Безумного Макса"

Электрокар на этом видео не просто ловкий, наглый и маневренный. Он, если надо, может и "живот в себя втянуть", протискиваясь боком в джунглях мегаполиса. Одно нажатие кнопки - и по оси автомобильчик становится уже на 40 сантиметров.

Назвать такую опцию пустяком сможет лишь тот, кто никогда не оцарапывал свое или чужое крыло, паркуясь задним ходом, и не сшибал чужие зеркальца. А таких аккуратных водителей, согласитесь, даже в многомиллионном городе едва наберется на небольшую парковку.

Видео: Исландцы затюнинговали Porsche 944 к Рождеству
Видео: Дольф Лундгрен "прокачал" отряд экскаваторов-новобранцев
#видео #авто