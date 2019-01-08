Видео: электрокар-трансформер ловко сжимается, протискиваясь в пробках

Чем насыщеннее автомобильный трафик на улицах городов, тем более ценными становятся такие опции как компактность, юркость и маневренность. Кто лучше протиснется в тесной пробке между двумя габаритными автобусами и припаркуется на крохотном пятачке спального района: вместительный лимузин премиум-класса или коротыш-малолитражка? Вот то-то же.

Электрокар на этом видео не просто ловкий, наглый и маневренный. Он, если надо, может и "живот в себя втянуть", протискиваясь боком в джунглях мегаполиса. Одно нажатие кнопки - и по оси автомобильчик становится уже на 40 сантиметров.

Назвать такую опцию пустяком сможет лишь тот, кто никогда не оцарапывал свое или чужое крыло, паркуясь задним ходом, и не сшибал чужие зеркальца. А таких аккуратных водителей, согласитесь, даже в многомиллионном городе едва наберется на небольшую парковку.