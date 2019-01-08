Видео: Игрушечный дрифт-кар привел в восторг фанатов "Безумного Макса"

После смерти Ханса Гигера и выхода "Безумный Макс: Дорога ярости" человечеству остро не хватает хищных инопланетных чудовищ и техномонстров, состоящих из ножей, пик и кос, завывающих, рычащих, брызжущих ядовитой слюной, кислотой и старым машинным маслом. Некого и нечего стало бояться.

Исправить это вопиющее упущение взялся youtube-блогер Danny Huynh, широко известный в узких кругах своими миниатюрными моделями постапокалиптических автомобилей. Свою последнюю машину он назвал Drift Queen, но присмотритесь как следует: в ее силуэте видны черты и Plymouth Rock Накса из "Дороги ярости", и каннибалмобиля злодея Сола из "Судного дня", и хищная улыбка акулы из "Челюстей". Сервопривод позволяет "челюстям" машины дружелюбно щелкать и, как кажется, даже слегка улыбаться, обещая оппонентам быструю и легкую смерть.

Drift Queen быстро гоняет и лихо разворачивается, хотя изо всех сил жать на газ и уворачиваться должны те, за кем этот автомобиль будет гнаться по пустынным постапокалиптическим шоссе.

Жаль, но кукле-водителю, сидящему за рулем этого очень не хватает дыхательной маски, как у Несмертного Джо, или, на худой конец, жестяной маски Лорда Хьюмангуса. Без этого штришка картина кажется неполной...