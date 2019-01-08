Во Франции задержали 35 человек за поджог здания оператора платных дорог

Как минимум 35 человек задержали во Франции по подозрению в причастности к поджогу 18 декабря здания оператора платных дорог Vinci Autoroutes в городе Бессан. Как проинформировали в жандармерии, в операции были задействованы 160 стражей порядка.

По данным газеты Ouest France, под стражу помещено 45 человек, при этом часть задержанных уже признала свою причастность к нападению.

Напомним, с начала протестов "желтых жилетов" было предпринято несколько атак на пункты оплаты проезда по автострадам управляемых Vinci Autoroutes. Были повреждены сооружения в городах Безье, Нарбонна, Перпиньян, Бандоль, Маноск. В Бессане протестующие сожгли административное здание лишь со второй попытки (первая была предпринята еще 16 декабря). К моменту прибытия пожарных на месте преступления уже никого не осталось, хотя в других городах попытки нападения приводили к столкновениям с жандармами, несколько человек пострадали. Каждый подобный инцидент приводит к временной остановке движения на трассах.

Компания пока не может назвать точную сумму нанесенного ущерба, однако речь идет о десятках миллионов евро. Между тем ранее оператор заявил, что намерен взыскать плату в автомобилистов, воспользовавшихся дорогами, пока там не работали пункты оплаты, при этом Vinci Autoroutes готов освободить их от штрафов, предусмотренных дорожным кодексом.