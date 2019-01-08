Водителям разрешили продлевать период оплаты штрафа со скидкой

С 8 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым у водителей появляется возможность продлить срок уплаты половины штрафа. Но только в том случае, если "письмо счастья" пришло автовладельцу с опозданием.

Напомним, что оплатить штраф с дисконтом можно в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако не всегда письма с копией постановления о штрафе поступают к автовладельцам вовремя. Но изначально предполагалось, что скидку получат только те, кто сам следит за своими нарушениями. То есть регулярно сам проверяет, есть ли у него штрафы или нет.

Надо сказать, что в обязанность водителя, а также автовладельца не входит необходимость проверять наличие штрафов. А у органов, которые их выносят, обязанность своевременно уведомлять о наложении взыскания есть. Однако не всегда эти органы исполняют свои обязанности. Зачастую почта доставляет "письма счастья" с нарушениями. Например, попросту кидают их в почтовый ящик. Между тем они должны вручаться лично в руки и под роспись. Ведь срок обжалования - 10 суток - начинается именно с момента вручения письма. То есть в почтовый ящик должно попадать уведомление о наличии такого письма на почте.

И как один из итогов такого игнорирования законов появился иск в Конституционный суд. Водитель Юрий Рейнхиммель получил "письмо счастья" спустя месяц после того, как в отношении него было оформлено постановление о наложении административного взыскания. Понятно, что оплатить штраф со скидкой он уже не мог. Оштрафовали его, кстати, в автоматическом режиме за превышение скорости на 500 рублей. То есть вся суть спора в 250 рублях. Однако пострадавший пошел на принцип.

Он доказал, что письмо было доставлено ему с опозданием. Это признал не только Роскомнадзор, но и арбитражный суд, который оштрафовал почтовиков на 30 тысяч рублей.

Однако в подмосковном ГИБДД таких доказательств просрочки оказалось недостаточно. Впрочем, это вполне понятно. Ведь в КоАП указано четко: 20 дней с момента вынесения постановления. А если водитель не получил его вовремя - это его проблема. В КоАП не предусмотрено возможностей восстановления сроков, упущенных не по его вине.

Кроме того, эта скидка, по задумке законодателей, рассчитана на тех, кто следит за своей административной историей, старается вовремя отслеживать выписанные штрафы и вовремя их оплачивать. Тем более, что для этого существует множество сервисов, начиная от сайта Госавтоинспекции и заканчивая порталом Госуслуг. Поэтому раз 20 дней прошло - платите в полном объеме.

Автовладельца такой посыл не устроил, и он обратился в суд. Но суд встал на сторону ГИБДД. Тогда водитель обжаловал само положение о сроках оплаты штрафа со скидкой в Конституционном суде. Такой подход, по его мнению, противоречит Основному Закону, который гарантирует гражданам право на судебную защиту их прав. Он указал, что лица, которые лишились права на оплату штрафа со скидкой по уважительной причине, фактически не могут это право восстановить.

И Конституционный суд встал на сторону водителя. В своем решении он указал, что размещение электронных постановлений на сайтах, в том числе ГИБДД, не компенсирует несвоевременную доставку бумажной корреспонденции. Это факультативные средства оповещения, имеющие неофициальный справочный характер. В законе предусмотрен только один вариант уведомления: заказным письмом по почте.

Поэтому невозможность продления сроков из-за несвоевременной доставки не согласуется с конституционными принципами юридического равенства и справедливости.

В результате суд обязал внести изменения в законодательство. Поправки в КоАП подготовило МВД. И вот теперь они вступили в силу. Если автовладелец получил "письмо счастья" по истечении 20 суток с момента вынесения постановления, то он может подать ходатайство о продлении срока льготного периода оплаты штрафа. Причем подать такое ходатайство он может как в орган, который этот штраф выписал, так и в суд.

За бортом остались те, кто и вовсе не получал соответствующих писем, а узнал о штрафе только от судебных приставов. Доказать неполучение письма - крайне трудная задача.

Тем не менее, не столь давно прозвучали пожелания и вовсе отменить эту скидку. Мол, бюджеты недополучают миллиарды рублей. Это как раз тот случай, когда местные власти путают понятия между обеспечением безопасности дорожного движения и пополнением бюджета за счет автовладельцев. Нарушить правила чисто случайно может любой водитель. Однако не всегда в этом его прямая вина. Организация движения у нас такая, что волей не волей, да нарушишь. Статистика ГИБДД и страховых компаний в этом сходится: злостных нарушителей правил дорожного движения у нас лишь около 20 процентов. Оставшиеся 80 процентов водителей нарушают случайно и без умысла.

К инициативе отменить скидку в Госавтоинспекции отнеслись скептически. По словам начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова, за 11 месяцев этого года сотрудниками ГИБДД вынесено 122,2 миллиона постановлений о наложении штрафов, из которых 119,7 миллиона могли быть уплачены со скидкой. В размере половины суммы штрафа были уплачены 78,7 миллиона штрафов. То есть более 65 процентов.

При этом автовладельцы стали сами активнее выяснять, числятся ли за ними штрафы. Об этом свидетельствует многократное увеличение количества запросов на сайт ГИБДД. С начала этого года на сервис "Проверка штрафов ГИБДД" поступило более 400 миллионов обращений. Это говорит о том, что система уплаты штрафов "со скидкой" - одна из действенных мер, способствующая реализации принципа неотвратимости наказания. Поэтому отказываться от этой системы нет смысла.