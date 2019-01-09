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09.01.2019 05:00
Рубрика: Экономика

Аналитики рассказали об ипотечных ставках в 2019 году

Текст: Роман Маркелов

Средняя ставка по ипотеке в 2019 году либо приблизится к 10 процентам, либо превысит эту отметку, прогнозируют аналитики. Несмотря на высокую потребность россиян в улучшении жилищных условий, спрос на жилищные кредиты может замедлиться.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Depositphotos.com
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По данным Банка России за октябрь (наиболее актуальная на текущий момент статистика), средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 9,41 процента. В первой половине 2019 года средние ставки на рынке ипотеки могут достигнуть 10,3-10,5 процента, прогнозирует главный аналитик банка "ДельтаКредит" Наталья Ващелюк.

Во втором полугодии более вероятным представляется их незначительное снижение и возврат к значениям последних месяцев 2018 года, допускает она. Так, по данным ЦБ РФ, во втором полугодии прошлого года средневзвешенная ставка колебалась в диапазоне 9,41-9,57 процента.

Основные факторы роста процентных ставок - это повышение ключевой ставки и увеличение инфляции, пиковые значения которой, вероятнее всего, придутся на первые шесть месяцев 2019 года, отмечает Ващелюк. При этом ЦБ во второй половине 2018 года не только дважды повысил ключевую процентную ставку, но и фактически не исключил ужесточения денежно-кредитной политики в дальнейшем.

Фото: depositphotos.com
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"В подобных условиях повышение ставок в экономике будет происходить в ответ не только на действия, но и на риторику ЦБ РФ, который в последнем пресс-релизе также выразил опасения по поводу повышенного уровня неопределенности внешних и внутренних условий (ситуации в странах с формирующимися рынками, динамики нефтяного рынка, влияния повышения НДС на инфляцию и роста инфляции на инфляционные ожидания)", - подчеркивает Ващелюк. У участников банковского сектора также нет уверенности в устойчивости макроэкономической динамики, добавляет аналитик.

Ставки по ипотеке в первом полугодии могут повыситься на 0,25-0,5 процентного пункта, ожидает управляющий директор по продажам подразделений сети Абсолют-банка Иван Любименко. Фактором дополнительного давления на ставки, помимо ускорения инфляции, будет отток капитала с рынков развивающихся стран и рост доходности по инструментам фондового рынка, говорит он.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
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Потребность в улучшении жилищных условий в России остается на высоком уровне. По итогам 2018 года можно ожидать увеличение ипотечного кредитования в полтора раза, отмечает Ващелюк. Но в 2019 году рост спроса на ипотеку может замедлиться, не исключает она.

По мнению Любименко, спрос на ипотеку все же не просядет. Более того, он допускает 15-процентный рост объемов жилищного кредитования в 2019 году. Этому могут поспособствовать сохранение банками первоначального взноса и требований к заемщикам и снизившиеся цены на недвижимость, полагает эксперт.

Из-за роста ставок по ипотеке упадет спрос и на рефинансирование жилищных кредитов, прогнозирует Любименко.

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