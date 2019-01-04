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04.01.2019 12:00
Рубрика: Экономика

С января проценты по ипотеке пойдут вверх

Текст: Ирина Жандарова
В начале года банки продолжат повышать ипотечные ставки. В среднем стоимость кредитов на приобретение недвижимости поднимется на 0,25-0,5 процента.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

"Все предыдущие годы в январе, вне зависимости от решений ЦБ банки повышали ставки. И выдавали по ним кредиты, одобренные в декабре", - говорит Сергей Гордейко, руководитель Аналитического Центра компании "Русипотека". По его мнению, это повышение не имеет отношения к решению ЦБ РФ по ключевой ставке.

Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
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Скорее, январское повышение ставок уже можно назвать традиционным. Исключение составил прошлый год, когда общий тренд в течение предшествующих Новому Году месяцев был на снижение стоимости ипотеки. Сейчас же этот фактор отсутствует.

Повышение не станет шоковым для ипотечного рынка. "Если посмотреть с июля, ни один банк не повышал ставки сразу на 1-2 процента. Обычно повышения были минимальными на 0,25 - 0,5 процента за раз. Поэтому банки, которые уверены в необходимости повышения ставок, поднимут их на 0,5 процента, те, что осторожничают, - на 0,25 процента", - говорит Сергей Гордейко. Нужно понять, что на рынке не будет одномоментного и одинакового по размеру ставок, поясняет эксперт. Каждый банк будет сам устанавливать допустимый для себя порог, исходя из свой ситуации, и подходящего момента для повышения.

Фото: depositphotos.com
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Средняя ставка в январе приблизится к 10,5 - 11 процентам. "Русипотека ежемесячно измеряет ставку предложения совокупно по всему рынку, в ноябре она была 10,21 процента, в декабре - 10,31 процент", - отмечает Гордейко.

В середине декабря Банк России принял решение поднять ключевую ставку до 7,75 процентов второй раз за год. Многие банки отыграли это повышение еще до оглашения решения ЦБ РФ. В следующий раз вопрос о повышении ключевой ставки будет рассмотрен на заседании Совета директоров Центробанка, намеченном на 8 февраля 2018 года.

В то же время подорожание ипотеки создает риски для рынка недвижимости. Весь 2018 год ипотека была основным фактором роста продажи квартир. Это привело к достижению новых рекордов по количеству сделок.

На столичном рынке за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано больше ипотечных кредитов (62,5 тысячи), чем за весь прошлый год (54,4 тысячи). Это привело к росту спроса на новостройки на 47 процентов, а на вторичные квартиры - на 25 процентов, сообщила управляющий партнер "Метриум" Мария Литинецкая.

Фото: depositphotos.com
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Сегодня больше половины всех сделок с новостройками (52 процента) проходят с привлечением займов, но при дальнейшем подорожании ипотеки эта цифра начнет снижаться. "Судя по всему, ипотека не станет "вечным двигателем" для рынка жилья, в этом главный риск и, не побоюсь этого слова, угроза, для отрасли в наступающем году, - заявила Мария Литинецкая, управляющий партнер "Метриум". - Повышение ставок крупнейшими банками может привести в перспективе к замедлению темпов прироста спроса, которые мы наблюдали последние три года, а затем и к снижению активности покупателей". Помимо заемных средств, других серьезных ресурсов для приобретения жилья у населения не остается.

Впрочем, не исключено, что стимулированием ипотеки снова займется государство. Ранее Минстрой уже анонсировал планы по пересмотру субсидированной ипотеки. К тому же государственные субсидии уже использовались для стимулирования строительной отрасли, и весьма успешно.

Экономика Недвижимость Ипотека
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