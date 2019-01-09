В Англии нашли десятки странных обезглавленных скелетов

Британские археологи при изучении римского кладбища обнаружили десятки древних могил, в которых находились останки обезглавленных людей.

Об исследовании рассказывает BBC. Ученые отмечают, что открытие целой "серии" обезглавленных тел является крайне редкой находкой.

Кладбище, о котором идет речь, находится в местечке Грейт-Уилнетхем в графстве Саффолк. Раскопки проводились на месте будущей застройки.

Римское кладбище датируется IV веком нашей эры. Всего было обнаружено 52 могилы, в которых археологи нашли останки мужчин, женщин и детей. Вероятно, все они жили в соседнем поселении.

Удивило ученых то, что около 40 процентов скелетов оказались обезглавленными. Черепа также находились в могилах, причем в некоторых случаях они были уложены между ног погребенных.

"Вероятно, это была очень специфическая часть населения, которая следовала необычной практике захоронения", - говорит Эндрю Пичи из археологической службы Совета графства Саффолк.