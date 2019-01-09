Еврокомиссия обозначила сроки переговоров по транзиту российского газа

Трехсторонние переговоры по газу в формате Россия - ЕС - Украина пройдут 21 января в Брюсселе, сообщил замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

"Рад, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу пройдет 21 января в Брюсселе", - уточнил чиновник.

Напомним, предыдущие трехсторонние переговоры прошли в июле. Планировалось, что следующая встреча состоится в октябре 2018 года, но с тех пор она неоднократно откладывалась. В результате, в середине декабря ЕК предложила провести встречу во второй половине января 2019 года.

Между тем контракт на поставку и транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Москва исходит из того, что "Нафтогаз" должен обосновать экономическую привлекательность транзита через территорию Украины. Пока стороны ведут консультации, но переговоров как таковых нет.