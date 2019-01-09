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Рубрика: В мире

Fitch может понизить рейтинг США из-за остановки работы правительства

Текст: Александр Саможнев

Международное рейтинговое агентство Fitch допускает возможность понижения долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) США из-за "шатдауна" (приостановки работы правительства), сообщает информационное агентство Reuters.

Фото: Carlos Barria/Pool Photo via AP
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По словам главы Fitch Джеймса Маккормака, если "шатдаун" продлится до 1 марта, то "лимит долга станет проблемой через несколько месяцев". В этой связи, вероятно, придется задуматься о политических рамках, о невозможности принять бюджет и о том, как это согласуется с рейтингом на уровне "ААА". Напомним, в настоящее время рейтинг США является наивысшим - "ААА", при этом прогноз стабильный.

Между тем с конца декабря в США приостановлена работа федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. Демократы и республиканцы не могут принять бюджет. Спорным вопросом является строительство стены на границе с Мексикой. Администрация Дональда Трампа просит выделить на эти цели 5,6 миллиарда долларов. Демократы согласны включить в финансовый документ лишь 1,3 миллиарда долларов. Пока стороны прийти к согласию не могут. Президент обвинил Демократическую партию в провоцировании в стране гуманитарного кризиса.

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