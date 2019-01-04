Трамп и демократы не смогли договориться по поводу финансирования "стены"

Безуспешно завершились переговоры президента США Дональда Трампа и лидеров демократов в конгрессе по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Как следствие этого, сторонам не удалось добиться открытия ряда федеральных ведомств, чья работа из-за отсутствия бюджетных средств оказалась парализованной с конца прошлого года.

Переговоры Трампа и демократов во главе с Нэнси Пелоси, которая чуть позже была избрана на пост спикера нижней палаты конгресса, прошли в так называемой "ситуационной комнате" Белого дома, где принимаются все стратегические решения американского руководства. В результате стороны не пришли к консенсусу: Трамп настаивает на выделении пяти миллиардов долларов на строительство "масштабной и полноценной" стены. Конгрессмены дали понять, что готовы дать добро на выделение 1,3 миллиарда долларов, которые пойдут не на строительство, а на финансирование укрепления "периметра безопасности" южной границы США.

Эта встреча Трампа с конгрессменами стала первой с момента общения американского лидера с главой сенатского меньшинства Чаком Шумером в Овальном кабинете Белого дома в декабре. Тогда Трамп сказал, что будет "горд" закрыть правительство. Как отмечает The Guardian, Шумер сказал, что он умолял Трампа "открыть работу правительства", пока они обсуждали свои разногласия по поводу строительства стены. "Мы попросили его дать нам хоть одну вескую причину закрытия правительства, и я спросил его об этом напрямую, - сказал Шумер. - Однако президент не смог дать нам подходящий ответ".

В четверг американский президент впервые с момента своего избрания появился в зале для пресс-конференций Белого дома. Ранее его видели около него 8 марта 2018 года, за несколько часов до того, как было объявлено о возможном саммите лидеров США и КНДР. Однако в тот день Трамп так и не рискнул выступить перед прессой.

На этот раз президент США, который обычно озвучивает свои ключевые заявления на своей страничке в Twitter, воспользовался возможностями пресс-зала, чтобы снова защитить свой проект строительства стены на границе Соединенных Штатов и Мексики. Впрочем, его появление на публике было спонтанным и в зале для пресс-конференций, как уточняют наблюдатели, в этот час практически не было обычного числа журналистов. "Привет всем, это прекрасное место", - сказал Дональд Трамп, войдя в небольшой 49-местный зал, где любил проводить брифинги его предшественник Барак Обама.

45-й президент США неожиданно для всех первым делом поздравил своего непримиримого критика, демократа Нэнси Пелоси с избранием на пост главы палаты представителей. "Я надеюсь, что мы сможем работать вместе, и мы достигнем многих вещей, таких как инфраструктура и многое другое", - отметил Трамп. Вслед за этим он повторил свою просьбу к конгрессменам о выделении пяти миллиардов долларов на создание стены на границе между Соединенными Штатами и Мексикой.

"Люди нашей страны хотят этого", - добавил глава Белого дома, отметив "фантастическую работу" американской Иммиграционной службы. Ранее Трамп, используя эту тему, как едва ли не главный предвыборный лозунг, заявлял о том, что граница с Мексикой превратилась "в решето", и настаивал на том, что США нужен "физический барьер" для предотвращения незаконных пересечений границы.

Напомним, что в четверг американский президент поместил в Instagram фото с отсылкой к сериалу "Игра престолов". На снимке изображен сам Трамп, а внизу - стена, которую американский лидер планирует возвести на границе с Мексикой.

Между тем, этот проект уже привел к закрытию ряда американских ведомств сроком на тринадцать дней, а сам шатдаун, отмечают наблюдатели, при неблагоприятных раскладах может растянуться до февраля. Трамп по-прежнему отказывается подписывать закон о бюджете до тех пор, пока конгрессмены не выделят требуемой им суммы в пять миллиардов долларов. Закрытие ряда федеральных ведомств привело к тому, уточняют американские СМИ, что без работы временно остаются около 800 тысяч госслужащих.

Тем временем

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти заявил о том, что Трамп и конгрессмены соберутся в Белом доме в пятницу.