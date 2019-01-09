Хакер из "Шалтай-Болтай" освобожден условно-досрочно

Сегодня вступило в законную силу решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного участника хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова. Об этом в среду сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Администрация исправительной колонии номер 5 пришла к выводу о целесообразности условно-досрочного освобождения осужденного. По словам адвоката, Тепляков неоднократно поощрялся администрацией исправительного учреждения, трудоустроен, поддерживает прочные социальные связи с родственниками", - отметили в пресс-службе.

Таким образом, неотбытый срок Теплякова составил 5 месяцев и 7 дней.

Напомним, Тепляков вместе с лидером хакерской группировки Владимиром Аникеевым и еще одним участником Александром Филиновым были арестованы в конце 2016 года. Все трое обвинялись в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений.

Аникеев ранее полностью признал вину и заключил сделку со следствием. В итоге он был осужден в особом порядке на 2 года колонии общего режима. Тепляков и Филинов получили по три года колонии общего режима.

В августе 2018 года Аникеев вышел на свободу. Срок наказания был пересчитан после принятия закона, позволяющего засчитывать один день в СИЗО за полтора дня в колонии.