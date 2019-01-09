Хакер из "Шалтай-Болтай" освобожден условно-досрочно

Новости

Студия отказалась от кроссовера "Людей в черном" и "Мачо и ботана" 17:52
Попавший в больницу Николай Дроздов рассказал о своем состоянии 17:46
СМИ: Вашингтон навязывает Болгарии приобретение истребителей F-16 17:45
Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили в Москве 17:31
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде 17:25
В Крыму тарифы на вывоз в мусора не превысят средние по ЮФО 17:23
В Москве избит депутат 17:22
Назначен новый министр ЖКХ Республики Крым 17:09
В Камбодже погибла супружеская пара из России 17:06
СМИ: Иран пересмотрит сотрудничество с ЕС в сфере безопасности 17:04
Видео: В Ярославле автомобиль влетел в толпу людей 17:04
Ростовчане перенесутся в 1812 год с помощью виртуальной реальности 16:53
Объявлен расширенный список участников Матча звезд Единой лиги 16:45
Социологи опровергли исчезновение тараканов 16:41
В Самаре из-за обледенения датчиков аварийно сел самолет из Дубая 16:40
Ученые выяснили, почему в городе животные и птицы болеют раком 16:38
В подмосковном Королеве задержаны сбытчики героина 16:27
Абсолютным фаворитом премии BAFTA стала "Фаворитка" 16:25
Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске 16:23
В Беларусь на новогодние каникулы приехали почти 157 тысяч россиян 16:12
Hyundai представил монстрообразный шагающий автомобиль 16:07
Все члены синода Константинополя подписали томос об автокефалии ПЦУ 15:57
Сильные морозы в Центральной России и Поволжье сменятся снегопадами 15:56
Премьер Австралии попросил пресс-службу ретушировать его волосы 15:54
В Мексике освободили 16 политзаключенных 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
09.01.2019 16:30
Рубрика: Происшествия

Хакер из "Шалтай-Болтай" освобожден условно-досрочно

Текст: Иван Петров
Сегодня вступило в законную силу решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного участника хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова. Об этом в среду сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Члены хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константин Тепляков (справа) и Александр Филинов. Фото: Илья Питалев/РИА Новости Члены хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константин Тепляков (справа) и Александр Филинов. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Члены хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константин Тепляков (справа) и Александр Филинов. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Администрация исправительной колонии номер 5 пришла к выводу о целесообразности условно-досрочного освобождения осужденного. По словам адвоката, Тепляков неоднократно поощрялся администрацией исправительного учреждения, трудоустроен, поддерживает прочные социальные связи с родственниками", - отметили в пресс-службе.

Фото: РИА Новости
Стали известны детали задержания подозреваемого в убийстве полицейского

Таким образом, неотбытый срок Теплякова составил 5 месяцев и 7 дней.

Напомним, Тепляков вместе с лидером хакерской группировки Владимиром Аникеевым и еще одним участником Александром Филиновым были арестованы в конце 2016 года. Все трое обвинялись в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений.

Аникеев ранее полностью признал вину и заключил сделку со следствием. В итоге он был осужден в особом порядке на 2 года колонии общего режима. Тепляков и Филинов получили по три года колонии общего режима.

В августе 2018 года Аникеев вышел на свободу. Срок наказания был пересчитан после принятия закона, позволяющего засчитывать один день в СИЗО за полтора дня в колонии.

Происшествия Правосудие Суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске
В Госдуме и Совфеде оценили высказывание о Путине как "подарке" для НАТО
Топилин назвал причины безработицы среди молодежи
В Кремле рассказали о договоренностях с ВАДА
Как будут рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с января