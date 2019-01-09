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09.01.2019 16:07
Рубрика: Легковые авто

Hyundai представил монстрообразный шагающий автомобиль

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Концептуальный "беспилотник" Hyundai Elevate похож на луноход, робота-трансформера и шагающий экскаватор.

Такой автомобиль дебютировал на выставке потребительской электроники CES-2019 в Лас-Вегасе. Заложенный в эту новинку потенциал позволяет двигаться по дорогам общего пользования (металлические "ноги" транспортного средства при этом согнуты, формируя своего рода пассивную подвеску, умеющую менять колею).

На пересеченной местности Hyundai Elevate расправляет и удлиняет ноги, после чего он может в буквальном смысле переступать через препятствия шириной и высотой до полуметра.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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В соответствии с современным трендом, чудо-автомобиль оснащен электрической силовой установкой. Компактные электродвигатели встроены в ступицы каждого из четырех колес. На такой высокотехнологичный каркас при этом можно водружать различные надстройки, которые в случае запуска концепта в серию сможет выбрать тот или иной заказчик.

В корейской компании убеждены, что их частично шагающий, частично ездящий прототип вполне может получить серийное исполнение - был бы интерес со стороны заказчиков и спонсоров. В этом случае Hyundai Elevate мог бы оказать неоценимые услуги, работая в районе стихийных бедствий, доставляя товары и пассажиров в труднодоступные районы, а также осуществляя перевозку лиц с ограниченными возможностями.

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