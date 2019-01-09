Как будут рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с января

Уже сегодня страховщики будут рассчитывать стоимость полисов ОСАГО по новым тарифам и с новыми коэффициентами. Впервые появятся коэффициенты по возрасту и стажу водителя, которые предусматривают скидку для автовладельцев. Но они будут актуальны только для людей в возрасте.

Так, первое снижение стоимости предусмотрено для водителей возрастом более 30 лет и со стажем управления более девяти лет. Коэффициент возраст-стаж для них будет равен 0,96. То есть скидка составит четыре процента. Для тех, чей возраст более 35 лет, скидка появится уже при стаже управления шесть лет. Правда, в размере одного процента. Самая большая скидка ожидает автовладельцев в возрасте старше 59 лет, но со стажем управления от шести лет. Для них скидка составит семь процентов.

Надо сказать, что до сих пор количества значений коэффициента было всего пять. Причем минимальное значение было "1". То есть скидок никому не было. Теперь этих значений 58. Правда, помимо скидок, они предусматривают и повышающие значения для наиболее опасных водителей. А именно для молодых и неопытных.

Впрочем, страховщики и Центробанк пророчат, что для 80 процентов водителей стоимость страховки не увеличится, а для многих из них даже уменьшится. И только для 20 процентов самых рискованных водителей она вырастет.

Также расширится тарифный коридор, в пределах которого страховщик назначает стоимость полиса. Он расширится на 20 процентов вниз и вверх. Диапазон составит от 2746 до 4942 рублей. До сих пор он составлял 3432-4118 рублей. У страховщиков появится свобода назначать базовый тариф как выше, так и ниже текущего - в зависимости от ситуации в конкретном регионе.

Но тот или иной тариф страховая компания будет назначать самостоятельно. Причем не для конкретного автовладельца, а для всего региона в целом, в котором она работает. Это позволит страховщикам назначать тарифы в зависимости от убыточности того или иного региона. Есть регионы, в которых убытки и частота страховых случаев ниже средних по России. Это так называемые зеленые регионы. В них стоимость страховки снизится. Есть регионы, где эти показания находятся на грани. И как там изменятся тарифы, будет зависеть только от политики страховщика. Есть красные регионы. В них выплаты и частота страховых случаев превышает среднестатистические данные по России. Понятно, что в этих регионах стоимость полисов вырастет.

Но автовладельцы независимо от их безубыточности для страховых компаний останутся пока заложниками тарифной политики в регионах. Полностью либерализировать тарифы позволят только поправки в закон об ОСАГО. Но это произойдет еще не скоро.

Также указание Центробанка упорядочивает присвоение коэффициента бонус-малус, который присваивается за количество убытков страховой компании. Если водитель не совершал аварий, то этот коэффициент сокращается с каждым годом на пять процентов. Если он виновен в ДТП, то коэффициент повышается сразу на несколько позиций.

Однако до сих пор у водителя могло быть несколько таких коэффициентов. Например, у него есть свой автомобиль, а также он вписан в несколько полисов на автомобили, которые принадлежат другим собственникам. Теперь у каждого автовладельца будет только один коэффициент бонус-малус, который будет присваиваться раз в год. Если у водителя несколько коэффициентов, то ему присвоят минимальный.

Кстати

Вчера вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые дают право автовладельцам продлевать срок уплаты штрафа со скидкой, если "письмо счастья" было получено по истечение срока такой оплаты.

Напомним, что оплатить штраф с дисконтом можно в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако не всегда письма с копией постановления о штрафе поступают к автовладельцам вовремя. Это стало поводом для разбирательства в Конституционном суде. В итоге суд постановил, что у автовладельца должно быть право на восстановление срока уплаты с дисконтом, ели этот срок прошел не по его вине. В связи с этим решением МВД и внесло изменения в законодательство.

Теперь если автовладелец получил "письмо счастья" по истечении 20 суток с момента вынесения постановления, то он может подать ходатайство о продлении срока льготного периода оплаты штрафа. Причем подать такое ходатайство он может как в орган, который этот штраф выписал, так и в суд.