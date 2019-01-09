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09.01.2019 16:40
Рубрика: Экономика

Топилин об отмене бумажных трудовых книжек

Текст: Марина Гусенко
Через год трудовые книжки должны стать электронными, рассказал "Российской газете" глава Минтруда Максим Топилин. И заверил о сохранности всех данных, которые будут передаваться работодателем о работниках в Пенсионный фонд России.
Фото: Евгений Курсков/ РИА Новости Фото: Евгений Курсков/ РИА Новости
Фото: Евгений Курсков/ РИА Новости

"Его базы надежно защищены, как того требует законодательство. По введению электронных трудовых книжек мы согласовали с социальными партнерами практически все позиции законопроекта, который планируем в начале года внести в Госдуму, - сообщил министр. - Остается только одно разногласие с работодателями. В законопроекте есть норма, по которой работник должен будет написать заявление и указать, что он хочет, чтобы его трудовая книжка велась в традиционном бумажном варианте. Работодатели считают, что право выбора у работника должно остаться до момента, как он перейдет на новую работу. На новом месте трудовая книжка должна вестись уже только в электронном виде. Мы же полагаем, что волеизъявление человека должно выполняться как на "старом", так и на новом рабочем месте. Теперь нам предстоит пройти юридическую экспертизу этой нормы. Ее результаты повлияют на окончательную формулировку".

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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А разве не планируется с 2027 года бумажные трудовые книжки вовсе отменить, задали мы вопрос министру.

"Нет, - ответил Максим Топлин. - Такая норма действительно была в законопроекте, но ее убрали. У человека должно быть право пользоваться бумажной трудовой книжкой столь долго, сколько он сам посчитает нужным. Другой вопрос, что мы будем смотреть, как реализовывается этот закон, и, исходя из правоприменительной практики, возможно, внесем коррективы".

Полностью интервью главы Минтруда Максима Топилина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

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