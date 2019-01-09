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09.01.2019 12:30
Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz CLA нового поколения приедет в Россию возмужавшим

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Daimler AG. Фото: Пресс-служба Daimler AG.
Фото: Пресс-служба Daimler AG.

На выставке потребительской электроники CES-2019 в Лас-Вегасе дебютировало четырехдверное купе Mercedes-Benz CLA нового поколения.

Перебравшись на новую платформу MFA, знакомую по седану A-Class, купеобразная "четырехдверка" серьезно подросла. Прибавка в длину составила 48 мм (4688 мм), в ширину - 53 мм (1830 мм), колесная база увеличилась на 30 мм (2729 мм). Высота же уменьшилась на символические 2 мм (1439 мм), а багажный отсек ужался на 10 литров (до 460 л). В сравнении с соплатформенным A-Class новый CLA на 139 мм длиннее при одинаковом межосевом расстоянии (2729 мм) и на 34 мм шире, а это значит - при равных прочих устойчивее на скорости и в экстремальных режимах.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Внешность выполнена с оглядкой на старшую модель CLS. Особенно выигрышно смотрятся светодиодные "ресницы" и ниспадающие задние стойки. Основательно переработаны также решетка радиатора, бамперы и светотехника. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,23.

Фото: Пресс-служба Daimler AG.

Интерьер максимально унифицирован с салоном A-Class. Главная "фишка" - передовая мультимедийная система MBUX, получившая функционал старших моделей. "Умная" мультимедиа способна, к примеру, отличать голоса водителя и пассажиров и выполнять их команды, поданные жестами. Фитнес-тренер Energizing Coach готов давать персональные рекомендации водителю и обеспечивать тонкую настройку климатической системы, сидений, освещения и музыкального центра.

На выставке в Лас-Вегасе дебютировала модификация CLA 250, оснащенная 225-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором, 7-ступенчатым преселективным "роботом" и передним приводом. Однако к старту европейских продаж, намеченному на май 2019 года, появятся также другие исполнения - с бензиновыми и дизельными моторами, передним и полным приводом.

Фото: media.daimler.com
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Еще одна особенность нового CLA - многорычажная задняя подвеска (у начальных исполнений соплатформенного A-Class сзади применена более бюджетная полузависимая "балка") и стабилизатор поперечной устойчивости. Опционально доступны адаптивные амортизаторы, адаптивный круиз-контроль и широкий список систем безопасности (системы автоматического  торможения, контроля слепых зон, предотвращения наезда сзади и т.д.). У российских дилеров новый CLA появится в первой половине текущего года.

Фото: Пресс-служба Daimler AG.
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#Mercedes-Benz