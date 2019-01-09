"Нафтогаз" назвал условия отказа от иска к "Газпрому"

Киев отзовет иск к "Газпрому" из арбитража Стокгольма, если российская компания гарантирует выплату компенсации в новом долгосрочном транзитном контракте.

Об этом сказал руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью 5 Kanal. Он уточнил, украинская компания откажется от иска в случае заключения нового контракта на поставки газа через Украину после 2019 года. Или если маршрут транспортировки газа будет обходным, но "Газпром" выплатит Украине компенсацию.

"Нафтогаз" подал в Стокгольмский трибунал новый иск на 12 миллиардов долларов против "Газпрома". Причина - падение стоимости ГТС Украины из-за того, что российская сторона планирует транспортировать газ в Европу в обход Украины.