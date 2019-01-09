В Никарагуа обнаружили древнейшее захоронение

Археологи раскопали в Никарагуа захоронение женщины возрастом около 5900 лет, которое является древнейшим на территории Центральной Америки.

Как сообщает The History Blog, данный археологический объект был обнаружен еще в 1970-е годы. Однако на протяжении многих лет исследования на Карибском побережье Никарагуа были ограничены. Только сейчас археологам удалось получить разрешение от местной общины коренных жителей.

Захоронение оказалось самым древним на территории Центральной Америки. Его возраст составляет около 5900 лет. Оно представляет собой овальную яму глубиной около 2,3 метра, в которой была погребена женщина.

Она лежала на спине, ее руки были вытянуты вдоль тела, а ноги согнуты в коленях и прижаты к животу. Остеологический анализ помог определить, что на момент смерти женщине было от 25 до 40 лет. Ее рост составлял 150 сантиметров. Изучение останков показало, что она была очень сильной.

"Несмотря на низкий рост, женщина имела хорошо развитую мускулатуру, - говорит ведущий автор исследования Мирьяна Роксандич. - Так, у нее были очень сильные предплечья. Возможно, мускулатура развилась от гребли и других занятий тяжелым физическим трудом".