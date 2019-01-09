Новый кабриолет Porsche 911: шире, быстрее, умнее

Компания Porsche обнародовала информацию об открытой версии легендарного спорткара 911. Главная "фишка" кабриолета с кузовом 992 - это особый мягкий складной верх, который можно поднимать и опускать всего за 12 секунд в том числе и на скорости до 50 км/ч.

Механизм складывания с гидравлическим приводом был обстоятельно модернизирован. Матерчатая крыша с встроенным задним стеклом теперь складывается более плавно, а магниевый каркас лучше удерживает ткань на ветру. Наиболее заметное дизайнерское новшество - более массивный капот и иные головные фары, которые в топовых комплектациях идут с матричными светодиодами.

Как и модификация купе, новый кабриолет стал шире предшественника (на 45 мм спереди и на 44 мм сзади). Важнейшая техническая новация - адаптивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM), отличающаяся уменьшенным на 10 мм клиренсом и сулящая, соответственно, еще более стабильность на высоких скоростях и при маневрировании. Активный задний спойлер увеличился в размерах. Еще одно новшество - режим бортовой электроники Porsche Wet mode, распознающий мокрую дорогу и адаптирующий с учетом этого элементы шасси и трансмиссии, а также регулирующий воздушные заслонки для увеличения прижимной силы.

Для заднеприводной модификации Carrera S Cabriolet и полноприводного Carrera 4S выделен 3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 450 л.с., работающий в паре с модернизированным 8-ступенчатым преселективным "роботом" (пришел на замену 7-ступенчатому варианту). С опциональным пакетом Sport Chrono такие модификации ускоряются до 100 км/ч за 3,7 секунды и 3,6 секунды соответственно. Максимальная скорость - 306 и 304 км/ч.

В салоне диагональ мультимедийного центра увеличилась с семи до 10,9 дюйма. Новая виртуальная "приборка" представляет себя комбинацию центрального аналогового тахометра, по флангам которого расположились настраиваемые экраны. В обширном списке опций значатся "автопарковщик", система ночного видения, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go и обширный список фирменных систем безопасности.