Как известно, столичные власти назвали 2018 год Годом метро. И не ошиблись: столько станций и линий город не строил с самого начала сооружения подземки в столице. Рекордом ввода до сих пор было 13 станций в 1935 году, когда эта важнейшая стройка для всей страны шла под руководством Политбюро ЦК КПСС во главе с вождем. А в минувшем году строители ввели 17 станций!

"Рядом с этими станциями живут, учатся или работают около 1 миллиона москвичей, для которых город стал ближе", - написал о том, как много значит рост сети подземки для горожан мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте. И в самом деле, последняя из новых станций - "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая открылась 30 декабря, находится буквально в десяти минутах ходьбы от редакции "Российской газеты". Мы ждали ее прихода пять лет. Расположенная рядом с "Савеловской" Серпуховско-Тимирязевской линии, она сделала для нас более доступными стадионы "Спартак" и "Динамо", Московский международный деловой центр "Москва-Сити" и целый ряд других важных точек столицы.

"Савеловская- 2" - шестая станция на первом участке Большой кольцевой линии, запущенном в начале прошлого года. Самая длинная в мире кольцевая, какой будет она, началась с пуска в феврале пяти станций от "Петровского парка" до "Делового центра". На 70 км ее окружности разместится 31 станция. До этого самой длинной кольцевой считалась пекинская линия, длиной 57 км. Очередные станции на Большой кольцевой линии Москвы - "Авиамоторная" и "Лефортово", откроются в этом году. Проходка перегонных тоннелей на этом участке уже завершена. Сейчас там возводятся основные конструкции станционного комплекса. А в целом замкнуть БКЛ, как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, планируется в 2022 году. И это не просто слова. Пока все москвичи отдыхали в течение десятидневных каникул, метростроители еще 3 января вышли на свои объекты, чтобы прокладывать новые тоннели и возводить новые станции.

600 километров - строители обещают, что такова будет протяженность московского метро к 2027 году. Это вдвое больше, чем она была в 2010 году, когда в Москве стартовала программа транспортного развития города

Планируется, в частности, в 2019 году открыть еще 14 новых станций. Все они практически будут вводиться сразу по несколько штук на больших кусках новых линий. Восемь расположатся на юго-востоке столицы, на Некрасовской линии. Первые четыре из них - от Некрасовки до Косино, сообщил журналистам Марат Хуснуллин, планируется открыть в конце марта-начале апреля. А второй участок по его словам - со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная", заработает в декабре 2019-го. Открытие этой розовой ветки подземки значительно улучшит транспортное обслуживание целого ряда многонаселенных районов юго-востока столицы - Нижегородского, Рязанского, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомского, Некрасовки, Текстильщики, Кузьминки, а также Люберец. Взяв на себя значительную часть пассажиропотока, эта линия одновременно заметно разгрузит действующие Калининскую и Таганско-Кранопресненскую ветки метро.

В наступившем 2019 году москвичи получат еще 14 новых станций метро

На четыре станции метростроевцы продлят и Сокольническую ветку от станции "Саларьево": "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Там уже завершаются отделочные работы, ведется монтаж оборудования, хотя сооружение этого участка началось лишь в феврале 2018 года. Но прокладывается он поверху, а значит, и с большей, чем обычно, скоростью. В перспективе же со станции "Столбово" будет построена пересадка на одноименную станцию другой новой линии метро - Коммунарской. Таким образом, в Коммунарке сойдутся сразу две линии метро, приход которого в Новую Москву еще недавно казался всем фантастикой.

Всего за 2019-2023 годы в городе должно быть построено 55 новых станций, 8 депо, 135 км линий. А к 2027 году столичные власти полны решимости удвоить протяженность подземки по сравнению с 2010 годом, то есть довести ее до 600 километров. Это вполне реально, так как одновременно с вводом новых участков и станций строители все время работают над заделом на будущее. Будут продолжены работы по продлению существующих линий - Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской. Цель этих работ - обеспечить шаговую доступность метро для 95% москвичей. Но уже сейчас, по словам Хуснуллина, принятая восемь лет назад главой города Сергеем Собяниным программа развития метрополитена дала положительный результат. За прошедшие годы подземка пришла в 14 районов, то есть около 3 миллионов горожан уже получили метро в шаговой доступности или существенно сократили путь до ближайшей станции. "Протяженность линий метро за последние 8 лет выросла на 45% - почти в полтора раза. Построено 136,6 км линий, 73 станции с учетом Московского центрального кольца (МЦК), а также восемь депо для обслуживания и ремонта поездов", - напомнил заммэра.