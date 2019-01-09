Какие улицы Москвы благоустроят в 2019 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как шли работы по благоустройству столичных улиц в прошлом году и что ждать москвичам в ближайшие 12 месяцев.

По словам Собянина, в 2018 году были благоустроены переулки между Маросейкой и Мясницкой, площадь у метро "Улица 1905 года", а также новый вход в парк Горького на Ленинском проспекте, кроме того, были завершены работы на Лесной улице.

Мэр Москвы также сообщил о том, что большие работы были проведены в других округах города, были благоустроены десятки первоклассных парков, тысячи дворов.

Много работ планируется осуществить и в новом году.

- Продолжим благоустройство небольших улиц и переулков в центре, проведем очень сложную реконструкцию площади Киевского вокзала, но основная часть работ будет проводиться за пределами Садового кольца, в жилых районах, - цитирует слова Собянина KP.Ru.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по строительству новых дорог. В частности, он отметил, что Москва будет продолжать строить по 100 километров новых дорог ежегодно, и сообщил о том, какие дорожные объекты будут открыты в 2019 году.