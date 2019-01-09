Мальчик из Костромской области побывал в кабине пилота

Восьмилетний мальчик-сирота Захар Коптев из Костромской области сумел осуществить свою заветную мечту - полетать на самолете. Это стало возможным благодаря акции "Елка желаний".

В новогодние каникулы дети из многодетных семей, сироты и инвалиды стали участниками всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Проект стартовал в конце 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина. Во время заседания Госсовета руководители федеральных министерств и ведомств, а также губернаторы регионов снимали с установленной в холле елки открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

- Губернатор Костромской области Сергей Ситников исполнил новогодние мечты трех юных жителей региона, - сообщили в обладминистрации.

В Рождественский сочельник глава региона приехал за 380 километров в деревню Павлово Шарьиского района, чтобы вручить реабилитационный велосипед второкласснику Саше Шорину.

До этого приглашение совершить путешествие по Волге получил еще один мальчик с ослабленным здоровьем - воспитанник Ченцовского Центра помощи детям Илья Шишов, также отправивший открытку на "Елку желаний". 8 января воспитанник социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Буйского района Захар Коптев впервые в жизни полетать на самолете и даже побывал в кабине пилота. Захар вместе со своим страшим братом Ильей долго жил в приюте. Накануне нового года опекунство над мальчиками оформила их родная бабушка Надежда Зайцева.

- Я оформляла документы на опекунство, а Захар решил попытаться исполнить свою заветную мечту. Ни игрушку, ни машину попросил, как обычно. А попросил полетать, - рассказала бабушка.

После "Елки желаний" мальчику организовали экскурсию на костромское авиапредприятие. Ему показали новый вертолет санитарной авиации "Ансат", самолет Ан-26 и разрешили посидеть за штурвалом в кабине пилота.

Затем бабушка с обоими внуками отправилась в путешествие в Санкт-Петербург, где для них организовали автоэкскурсию по аэропорту Пулково.