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09.01.2019 13:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичи потратили 2 миллиона на списанные указатели метро

Текст: Сергей Бабкин

Более 2 миллионов рублей потратили жители Москвы, чтобы купить списанные указатели метро, передает ТАСС. Их недавно выставили на продажу, и товар тут же стал пользоваться огромным спросом.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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В общей сложности метрополитен уже продал более 350 старых указателей и световых табло. Лучше всего покупали "Выход в город", "Переход прекращается в час ночи", "Вход в метро". Хорошо берут указатели со списком станций. Вскоре для продажи станет доступна новая партия старых лайтбоксов.

Выбрать себе указатель можно на сайте метрополитена. Дизайнеры отмечают, что ретро-таблички пригодятся при оригинальном оформлении домов и комнат, особенно подростковых.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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