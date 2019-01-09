Москвичи потратили 2 миллиона на списанные указатели метро

Более 2 миллионов рублей потратили жители Москвы, чтобы купить списанные указатели метро, передает ТАСС. Их недавно выставили на продажу, и товар тут же стал пользоваться огромным спросом.

В общей сложности метрополитен уже продал более 350 старых указателей и световых табло. Лучше всего покупали "Выход в город", "Переход прекращается в час ночи", "Вход в метро". Хорошо берут указатели со списком станций. Вскоре для продажи станет доступна новая партия старых лайтбоксов.

Выбрать себе указатель можно на сайте метрополитена. Дизайнеры отмечают, что ретро-таблички пригодятся при оригинальном оформлении домов и комнат, особенно подростковых.