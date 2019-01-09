Парковочные "каникулы" для москвичей закончились. С началом первой в этом году рабочей недели за городские стоянки снова нужно платить - причем по новому ценнику, который в конце прошлого года заметно подрос. А с 9 января повысился и размер штрафа за неоплаченную парковку - сразу в два раза.

Законопроект о повышении штрафа был внесен в Мосгордуму в середине декабря, и уже в конце месяца принят депутатами. Согласно тексту документа старый размер штрафа в 2,5 тысячи рублей "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности". Дело в том, что после изменения парковочных тарифов с 15 декабря на 237 улицах стоимость стоянки повысилась до 380 рублей в час в дневное время, что привело к правовой коллизии - платить по правилам стало просто невыгодно.

Проще было заранее пойти на нарушение и отдать 2,5 тысячи рублей штрафа. Ведь, к примеру, за 7 часов на стоянке набегала более круглая сумма. А за весь день (с 08.00 до 21.00) сэкономить можно было уже почти те же 2,5 тысячи, за сутки - более 4,5 тысячи рублей. Таким образом, штраф перестал быть наказанием и превратился в способ платить за парковку дешевле. Дело в том, что получить взыскание можно только один раз за 24 часа. В общем, ставь машину возле офиса на весь день, игнорируя оплату стоянки, а потом плати штраф и останешься в плюсе.

Даже за один час можно получить сразу два штрафа - например, оставив машину в 23.30 и уехав в 00.30

"Действительно, оказалось выгоднее заплатить штраф, чем за парковку. Так что увеличение штрафа вполне логично и оправданно", - прокомментировал ситуацию "РГ" руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. По его мнению, все, кто рискнул таким образом "обмануть систему", все равно попадались. Многие просто забывали, что после 00.00 "штрафной" счетчик обнуляется. Так что даже за один час можно получить сразу два штрафа: например, оставив машину в 23.30 и уехав в 00.30. По мнению Шумского, новый размер штрафа повышает и цену парковочных ошибок. К счастью, уже в первом квартале этого года водители смогут их исправить через приложение "Московский паркинг", в котором появится возможность корректировать номер парковки и автомобиля, а также вносить доплату постфактум, если кто-то вовремя не успел продлить парковочную сессию.

А пока парковаться нужно не просто очень внимательно, но еще и оперативно. Ведь с 15 декабря время, отведенное на оплату стоянки, сократилось сразу в три раза: с 15 до 5 минут.