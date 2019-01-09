В Москве появятся новые "выделенки"

Более 10 километров новых выделенных полос откроют в Москве с середины месяца, сообщил официальный сайт мэра.

На Минской улице протяженность полосы для общественного транспорта составит 3,5 километра. Она пройдет от Ломоносовского проспекта до Сеславинской улицы, а в обратном направлении - от Большой Филевской улицы до Ломоносовского проспекта.

По Калужскому шоссе "выделенка" протянется на 6,7 километра. Она пройдет от дома N14/2 до выезда из деревни Городище.

Новые "выделенки" заработают с 14 января. Они позволят ехать быстрее автобусам 47 маршрутов.