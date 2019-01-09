В Москве проходит фестиваль "Возвращение"

В Консерватории проходит фестиваль "Возвращение" - серия эксклюзивных концертов, которая стала неотъемлемой частью новогодних праздников московских меломанов.

Число участников каждый год растет, но особая, по-домашнему теплая атмосфера сохраняется, ведь теперь многие из них - звезды европейского масштаба, некоторых в России можно услышать только в эти январские вечера. О том, что нас ждет на XXII "Возвращении" рассказал один из руководителей фестиваля - скрипач Роман Минц.

В Москве становится все больше фестивалей и концертных площадок. Чувствуете растущую конкуренцию?

"Возвращение" начиналось как фестиваль друзей, вернувшихся на новогодние каникулы домой

Роман Минц: Нет, они же не проходят все одновременно. Кроме того, наш фестиваль имеет собственное лицо. Многие участники "Возвращения" выступают вне его рамок, но именно тут есть возможность взглянуть на них под другим углом. Вряд ли в иной ситуации можно услышать в исполнении Вадима Холоденко "Амурские волны", вальсы Грибоедова или "Прощание" Шельси, о существовании которого он, может быть, никогда и не узнал, если бы я не предложил его сыграть.

Ваши программы часто строятся вокруг литературной или исторической идеи. В этом году все темы - "Дилетанты", "Ремейки", "Нео" - скорее размышления о чисто музыкальных аспектах, о стиле, технике.

Роман Минц: У нас не бывает брейнсторма: а давай в этом году будем делать литературноцентричные программы. Ремейки - давняя идея, я хотел ремейки песен делать. Потом мысль пошла дальше. И речь идет не о транскрипциях, а именно о ремейках, которые значительно меняют оригинал, иногда до такой степени, что получается новое сочинение. Мы начинаем с Десятникова, а закончим "Россини-сюитой" Бриттена - это саундтрек к мультику, такая сказка с неожиданной развязкой, в которую вмонтирована реклама банка, заказавшего фильм.

Как вы находите сочинения таких неизвестных авторов, как, например, Марьян Мозетич или Фриц Фольбах?

Роман Минц: Кому-то они незнакомые, а кому-то знакомые. Несколько лет назад я записал скрипичный концерт Мозетича, в Канаде он известный композитор. Потом на эту запись ставили балет в Нью-Йорке, в Гонконге. Поскольку мне нужен был кто-то из неоромантиков, я поискал среди его сочинений и нашел подходящую вещь. А Фольбаха нашел Дима (гобоист Дмитрий Булгаков, соруководитель фестиваля. - Н. С.), когда просматривал варианты ансамблей духовых с фортепиано. Сейчас все гораздо проще, есть много электронных ресурсов, например, библиотека imslp.

Как в программу "Дилетанты" попал Джачинто Шельси, которого мы уже привыкли считать одной из крупнейших фигур в музыке ХХ века?

Роман Минц: Странно, обычно все спрашивают про Катуара. Катуар был из богатой промышленной семьи, не имел систематического музыкального образования, но писал музыку и иногда даже за ее издание сам платил. После революции 1917 года он пошел в консерваторию преподавать теорию. А Шельси - просто дилетант. Он и не обучался, и не зарабатывал музыкой никогда - такой типичный музицирующий аристократ, только не XVI, а ХХ века.

Вы уже пятый год проводите краудфандинговый сбор на "Планете". Нынче сбор шел не очень быстро, и вы обмолвились, что если не соберете миллион, это будет последний фестиваль. Вы готовы расстаться с фестивалем, чтобы сохранить независимость?

Роман Минц: Люди, у которых есть деньги, иногда превратно понимают взаимоотношения с музыкантами: они думают, что что-то покупают, что имеют право на часть твоей души. С этой точки зрения краудфандинг для нас идеальная модель. На сайте четко написано, что за какие деньги ты получаешь. Уметь дружить со спонсорами - это отдельное качество, которыми не все обладают. Я вот не обладаю, потому дружу вне зависимости от количества денег. А "Планета" - не просто формальный сбор денег, он показывает, нужен ли фестиваль. 22 года назад нам было достаточно того, что это нужно нам. Сейчас - другая ситуация: очень много усилий тратится на организацию, и мы хотим быть уверены, что это нужно кому-то еще.