Житель Чувашии признался в убийстве полицейского

Задержанный по подозрению в убийстве полицейского уроженец Чувашии признался в преступлении. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Мужчина признался, что ранее был судим за нападение на представителя власти по 317 статье УК РФ. О новом преступлении он также рассказал во всех деталях. Как уже ранее сообщалось, он участвовал в застолье с 37-летним полицейским. Тот служил в Тверской области и в свободное время приехал в гости к знакомой в Подольск.

Конфликт между мужчинами произошел на почве ревности.

Сейчас следственные мероприятия с участием задержанного продолжаются. Скоро суд изберет ему меру пресечения.