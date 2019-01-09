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09.01.2019 18:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Чувашии признался в убийстве полицейского

Текст: Сергей Бабкин
Задержанный по подозрению в убийстве полицейского уроженец Чувашии признался в преступлении. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Мужчина признался, что ранее был судим за нападение на представителя власти по 317 статье УК РФ. О новом преступлении он также рассказал во всех деталях. Как уже ранее сообщалось, он участвовал в застолье с 37-летним полицейским. Тот служил в Тверской области и в свободное время приехал в гости к знакомой в Подольск.

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Конфликт между мужчинами произошел на почве ревности.

Сейчас следственные мероприятия с участием задержанного продолжаются. Скоро суд изберет ему меру пресечения.

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