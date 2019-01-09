Пламя на заводе в Оренбуржье охватило 6600 квадратных метров

Площадь пожара, вспыхнувшего в среду вечером на Оренбургском заводе промышленного цинкования, составила 6600 квадратных метров. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону.

Как уже писала "РГ", сообщение о пожаре на заводе, расположенном в селе Покровка Новосергиевского района, поступило в 17 часов 30 минут.

На момент прибытия к месту происшествия огнеборцев местного гарнизона происходило горение одного из производственных помещений - цеха горячего цинкования. Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности. В Покровку направилась опергруппа МЧС по Оренбургской области со спецтехникой.

- По оперативной информации погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве. - На место для замеров уровня ПДК вредных веществ направлена лаборатория экологической службы. Происходит наращивание группировки сил и средств.

Сейчас в зоне возгорания работают 75 человек и 29 единиц техники.

К месту ЧП выехал и губернатор области Юрий Берг.

- Планируется проведение совещания с оперативными службами. Ситуация находится под личным контролем главы региона, - пояснили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья.