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09.01.2019 15:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сильные морозы в Центральной России и Поволжье сменятся снегопадами

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

К концу текущей недели морозы в Центральной России и Поволжье пойдут на убыль, а вместе с потеплением начнутся обильные снегопады. Об этом сообщается в прогнозе на сайте метеорологического центра "Фобос".

Фото: Сергей Мальгавко/ РИА Новости
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Синоптики отмечают, что сейчас очаг холода обосновался над Средней Волгой. В Самарской, Оренбургской, Саратовской, Пензенской областях, а также Удмуртии и Башкирии температура воздуха понизилась до неуютно низких значений: к утру 9 января местами ударили 30-градусные морозы.

Усилению морозов способствовал мощный антициклон, однако говорить о температурных рекордах все же нельзя. Например, в Оренбуржье 25-градусные морозы наблюдаются практически каждый год, причем их непрерывная продолжительность в большинстве случаев не превышает 3-6 часов. Сейчас в регионе, конечно, холоднее, чем должно быть по средним климатическим значениям, но даже до около рекордных показателей далеко.

В четверг столбики термометров в Оренбурге опустятся до особенно низких показателей: под утро до -28, в дневные часы -19. В пятницу стужа отступит, а в выходные циклон принесет обильные снегопады, выпадет вплоть до половины всей месячной нормы и потеплеет до 0...-5. Аналогичная картина будет наблюдаться и в большинстве двух регионов Поволжья.

Как уже сообщала "РГ", в Москве на следующей неделе столбик термометра может и вовсе подняться до плюс четырех градусов.

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