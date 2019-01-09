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09.01.2019 20:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье из-за пожара на заводе ввели режим ЧС

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Из-за крупного пожара, вспыхнувшего в среду вечером на Оренбургском заводе промышленного цинкования, в Новосергиевском районе введен режим ЧС. На данный момент пожар локализован. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Пламя на заводе в Оренбуржье охватило 6600 квадратных метров

Глава региона Юрий Берг работает на месте происшествия. Ситуация находится под его личным контролем.

- Муниципальные службы работают с жителями, совершают подворовые обходы, - уточнили в правительстве региона. - Угрозы здоровью населения нет - в зону возгорания для постоянного мониторинга и замеров уровня ПДК вредных веществ направлена лаборатория экологической службы.

Как уже писала "РГ", сообщение о пожаре на заводе, расположенном в селе Покровка Новосергиевского района, поступило в 17 часов 30 минут. Очаг возгорания находился в одном из производственных помещений - цехе горячего цинкования. Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности.

По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составляет 6600 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 75 человек и 29 единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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