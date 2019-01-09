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09.01.2019 13:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Десятилетний вундеркинд из Ростова рассказал о планах на будущее

Текст: Николай Грищенко
Фото: Из личного архива М.Попова Миша Попов на равных общается со студентами ЮФУ. Фото: Из личного архива М.Попова
Миша Попов на равных общается со студентами ЮФУ. Фото: Из личного архива М.Попова

Десятилетний вундеркинд из Ростова-на-Дону Михаил Попов намерен изучать историю военной формы, огнестрельного оружия и бронетехники.

- Прежде всего меня интересует стрелковое оружие и артиллерия конца XIX-ХХ веков, танки и военная форма. Ведь без знаков отличия поле боя превращается в одну большую "свалку". Научных работ у меня еще нет, но я активно работаю над этим, - рассказал "РГ" Михаил Попов.

Фото: depositphotos.com
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Читать мальчик научился в четыре года. Одновременно он стал изучать русский и английский алфавит. Как и многие малыши в этом возрасте, очень интересовался животными, но в отличие от сверстников вник в тему не поверхностно, и самостоятельно прочитал энциклопедию Альфреда Брема "Жизнь животных". К изучению исторических трудов Карамзина и Соловьева юный эрудит приступил, когда ему едва исполнилось шесть лет. Теперь Михаил Попов регулярно посещает кружок при историческом факультете Южного федерального университета и выступает перед студентами. Мальчик на равных обсуждает с ними специфику тех или иных периодов, переломных событий и крупных сражений.

Благодаря высокой эрудированности Михаил Попов стал звездой телевидения и активно участвуют в различных проектах и акциях.

Впервые о необычном ребенке "РГ" написала в 2014 году. На вопрос, если бы ему дали возможность обустроить жизнь ребят в детском саду, чтобы он в первую очередь сделал, мальчик ответил: "Вай-фай в песочнице. И уроки истории, а то целый день все играют в дурацкий цветной конструктор Лего. Я со своим другом тоже собрал автомат. Так из него не постреляешь".

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