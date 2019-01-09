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09.01.2019 15:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Под Ростовом появился новый пост на границе с Украиной

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области на российско-украинской границе выставлен новый пограничный пост. Совместно с военнослужащими ФСБ патрульную службу около хутора Гусев Чертковского района несут сотрудники МВД.

- Данная мера позволит своевременно выявить и пресечь попытки осуществления противоправной деятельности. Речь идет о задержании контрабанды, нарушителей пограничной зоны и граждан, особенно из числа криминальных структур, укрывающихся от уголовного преследования, - сообщили "РГ" в региональном пограничном управлении ФСБ России.

Фото: Артем Локалов
Пограничная "колючка" вдоль улицы Дружбы Народов не смогла разделить жителей двух государств

В ведомстве также отметили, что функционирование нового пограничного поста не создаст неудобств жителям Чертковского района. Их будут пропускать свободно по документам, удостоверяющим личность.

Напомним, что протяженность российско-украинской границы в Ростовской области составляет около 660 километров, из них сухопутный участок - более 400 километров. На территории региона действуют восемь круглосуточных автомобильных и воздушных пунктов пропуска через границу.

Кроме того, весной 2015 года на Дону началось обустройство границы защитными инженерными сооружениями. На особо опасных участках было возведено более 40 километров заграждений и прокопано около ста километров рвов. Для охраны границы применяют беспилотные летательные аппараты и роботизированные комплексы. Созданы добровольные народные дружины, с помощью которых в прошлом году задержано более 200 нарушителей пограничного режима. Стоимость изъятого контрабандного товара составила около двух миллионов рублей.

Кстати

В декабре 2018 года в Крыму на границе с Украиной завершено возведение 60-километрового ограждения с несколькими сотнями датчиков, настроенных на вибрацию, движение и температуру. Также настроена система видеонаблюдения.

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