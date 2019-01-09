В Крыму тарифы на вывоз в мусора не превысят средние по ЮФО

Тарифы за вывоз твердых коммунальных отходов для жителей всех без исключения муниципалитетов Республики Крым в 2019 году останутся на уровне 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Ни один житель Республики Крым ни в одном муниципальном образовании не будет платить за вывоз отходов больше, чем платил в 2018 году, - подчеркнул Аксенов. - В дальнейшем этот тариф не должен превышать среднюю цифру по Южному федеральному округу.

По словам главы региона, до конца первого квартала силами чиновников Совмина РК будут проанализированы все экономические показатели деятельности регоператоров и МУПов, отвечающих за вывоз и утилизацию ТКО. А для каждого города и села полуострова пересчитают нормы накопления мусора. После этого будут сделаны выводы об экономической обоснованности тарифов.

При этом глава Крыма подчеркнул: если региональный оператор подтвердит необходимость дополнительных расходов, это не отразится на населении. "Мы должны из бюджета людям выделить деньги на компенсацию экономически обоснованных расходов", - сказал он.

Напомним, с 1 января в Республике Крым, как и в других регионах РФ, начал работать региональный оператор по вывозу ТКО - ГУП "Крымэкоресурсы". Параллельно изменилась и схема взимания платы с населения за вывоз мусора: если раньше деньги взимались с учетом площади занимаемого жилья, то с 1 января - исходя из количества человек, зарегистрированных в квартире или частном доме. Но по мнению общественников и управдомов, это приведет к многократному увеличению платы на вывоз ТКО для некоторых домовладельцев - прежде всего для многодетных семей.

Госкомцен РК ранее утвердил новые тарифы для населения на услуги вывоза ТКО на 2019 год. По расчетам чиновников, средний рост тарифа должен составить 17 рублей 49 копеек с человека в месяц.