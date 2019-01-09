Хоккеист Малкин перечислил 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин перевел крупную сумму в помощь пострадавшим при взрыве Магнитогорске. Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба "Металлург".

Малкин, уроженец Магнитогорска, не остался в стороне от трагедии, произошедшей в его родном городе. Он перевел на специальный счет для сбора пожертвований пострадавшим сумму, эквивалентную четырем миллионам рублей. Кроме того, и его нынешние одноклубники из "Питтсбурга" поддержали Евгения, организовав сбор средств.

"Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проводят отдельный сбор средств, которые будут направлены на соответствующий банковский счет в скором времени", - сказано в сообщении.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один их подъездов жилого дома. Жертвами трагедии стало 39 человек.