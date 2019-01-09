Рестайлинговая "семерка" BMW удивила брутальным "фасадом"

Тут первая фоточка новой BMW 7 пацаны pic.twitter.com/1ZCtGOQk2o — Denis (@Logunovich) 8 января 2019 г.

Внешность обновленной "семерки" BMW больше не является тайной.

В Cеть просочились официальные фото длиннобазного исполнения рестайлинговой флагманской модели. Судя по ним, 7 Series получит на удивление брутальный "передок" в стиле старшего кроссовера X7. На наш взгляд, со столь огромными "ноздрями" радиаторной решетки и радикально крупными воздухозаборниками в переднем бампере не вполне сочетаются зауженные светодиодные фары. А вот перепрофилированный капот выглядит вполне органично.

Флагман получил также новые фонари в стилистике модели X4, объединенные хромированной планкой и диодной полоской, и диагональные выштамповки на бортах.

В моторной гамме обновленной BMW 7-Series окажутся модернизированные дизельные и бензиновые двигатели повышенной отдачи, а также более производительное гибридное исполнение. На вершине гаммы обоснуется бензиновый 6,6-литровый V12 исполнения M760i с отдачей порядка 600 л.с.

Как и прежде, предусмотрены задний и полный привод, стандартные и удлиненные кузовные исполнения. Остальные детали станут известны ближе к официальной премьере, которая состоится в середине января на Детройтском автосалоне. Производство рестайлинговых флагманов стартует в марте.