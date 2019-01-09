Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

Состояние спасенного в Магнитогорске младенца стабильное, рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

По его словам, ухудшения нет, но малыш сейчас находится в реанимации.

- Состояние стабильное, с медленным улучшением, - цитирует РИА Новости слова Рошаля.

7 января "РГ" сообщала о том, что десятимесячный Ваня Фокин пришел в сознание. Состояние ребенка существенно улучшилось.

Мальчика, который пролежал под завалами рухнувшего подъезда жилого дома в Магнитогорске более 35 часов, вечером 1 января отправили спецбортом ФМБА на лечение в столичный НИИ, который возглавляет доктор Леонид Рошаль. "РГ" удалось пообщаться с Петром Гриценко, одним из тех, кто спас ребенка.

Напомним, рано утром 31 декабря в многоэтажном доме Магнитогорска взорвался бытовой газ. В результате взрыва и обрушения части дома погибло 39 человек.