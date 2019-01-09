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09.01.2019 08:18
Рубрика: Digital

Россияне обучат информационной безопасности жителей ОАЭ

Текст: Татьяна Шадрина

В 2019 году российские специалисты начнут обучать жителей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) защите критической информационной инфраструктуры, а также этичному хакингу (внесение изменений в программное обеспечение), тестированию на защиту от несанкционированного доступа и обратному инжинирингу. Этим займется российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций ГК InfoWatch, сообщили "РГ" в компании.

Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Оператором центра станет InfoWatch Gulf, официальное представительство ГК на Ближнем Востоке. Оператор уже получил лицензию на оказание образовательных услуг в сфере информационной безопасности (ИБ) в Объединенных Арабских Эмиратах (лицензия № DMCC-577792 выдана правительством Дубая).

В проект входят краткосрочные и среднесрочные обучающие программы и курсы в области информационной безопасности, а также специализированные тренинги по построению систем информационной безопасности предприятий с использованием решений класса DLP (Data Leak Prevention) по предотвращению утечек.

Цель проекта - повышение уровня цифровых компетенций в сфере информационной безопасности специалистов и руководителей организаций государственного и коммерческого сектора ОАЭ, а также обучение основам киберграмотности школьников и студентов региона.

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