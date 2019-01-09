Россияне обучат информационной безопасности жителей ОАЭ

В 2019 году российские специалисты начнут обучать жителей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) защите критической информационной инфраструктуры, а также этичному хакингу (внесение изменений в программное обеспечение), тестированию на защиту от несанкционированного доступа и обратному инжинирингу. Этим займется российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций ГК InfoWatch, сообщили "РГ" в компании.

Оператором центра станет InfoWatch Gulf, официальное представительство ГК на Ближнем Востоке. Оператор уже получил лицензию на оказание образовательных услуг в сфере информационной безопасности (ИБ) в Объединенных Арабских Эмиратах (лицензия № DMCC-577792 выдана правительством Дубая).

В проект входят краткосрочные и среднесрочные обучающие программы и курсы в области информационной безопасности, а также специализированные тренинги по построению систем информационной безопасности предприятий с использованием решений класса DLP (Data Leak Prevention) по предотвращению утечек.

Цель проекта - повышение уровня цифровых компетенций в сфере информационной безопасности специалистов и руководителей организаций государственного и коммерческого сектора ОАЭ, а также обучение основам киберграмотности школьников и студентов региона.