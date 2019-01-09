Самый богатый человек планеты объявил о разводе с женой

Богатейший человек планеты Земля, руководитель компании Amazon Джефф Безос разводится и готовится стать самым завидным женихом в мире. При этом после развода он не планирует прекращать отношения с супругой, с которой прожил 25 лет.

"Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в Twitter миллиардера.

Отмечается, что после "прекрасной жизни, как у женатой пары", впереди у Джеффа и Маккензи "великолепное будущее, как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах..."

Напомним, состояние Безоса Forbes оценил в 139,6 млрд долларов. При этом он стал самым удачливым бизнесменом в 2018 году, увеличив свое состояние на 28 млрд долларов.